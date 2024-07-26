تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 27 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة للكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 27 يوليو 2024 حيث يقتصر اليوم على مباريات أولمبياد باريس وبعض المواجهات الودية، ولكنها لقاءات هامة وقوية لأكثر الفرق شعبية سواء في أوروبا أو حتى في على المستوى العربي.

وتستمر مباريات كرة القدم للرجال في الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي يلتقي فيها المنتخب المصري مع أوزبكستان، وسيلعب المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره العراقي، وستلعب أوكرانيا أمام المغرب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 24 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 27 يوليو 2024؟

إذا كنت في منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بأي مباراة لا تذاع في الشرق الأوسط يمكنك الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم السبت27 يوليو 2024 "27-07-2024"

الألعاب الأولمبية كرة القدم للرجال - دور المجموعات

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الأرجنتين - العراق 16:00 مصر والسعودية beIN SPORTS HD 1

عامر الخوذيري إسبانيا - الدومينكان 16:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 3 محمد المبروكي أوكرانيا - المغرب 18:00 مصر والسعودية beIN SPORTS HD 2

الرياضية المغربية جواد بدة

محمد العدالي أوزبكستان - مصر 18:00 مصر والسعودية beIN SPORTS HD 2

قنوات الكأس 6 علي محمد علي

سمير اليعقوبي فرنسا - غينيا 22:00 مصر والسعودية beIN SPORTS HD 5

حسن العيدروس اليابان - مالي 22:00 مصر والسعودية beIN SPORTS HD 8 محمد بركات

مباريات ودية - أندية