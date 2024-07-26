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Arne Slot - Mohamed Salah - LiverpoolGetty Image/ GOAL AR
بلال محمد

جدول مباريات اليوم السبت 27 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

وديات الأنديةالقنوات الناقلةالألعاب الأولمبية الصيفية

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 27 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة للكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 27 يوليو 2024 حيث يقتصر اليوم على مباريات أولمبياد باريس وبعض المواجهات الودية، ولكنها لقاءات هامة وقوية لأكثر الفرق شعبية سواء في أوروبا أو حتى في على المستوى العربي.

وتستمر مباريات كرة القدم للرجال في الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي يلتقي فيها المنتخب المصري مع أوزبكستان، وسيلعب المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره العراقي، وستلعب أوكرانيا أمام المغرب.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 24 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم السبت27 يوليو 2024 "27-07-2024"

الألعاب الأولمبية كرة القدم للرجال - دور المجموعات

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الأرجنتين - العراق16:00 مصر والسعوديةbeIN SPORTS HD 1
عامر الخوذيري
إسبانيا - الدومينكان16:00 مصر والسعوديةbeIN Sports Xtra 3محمد المبروكي
أوكرانيا - المغرب18:00 مصر والسعوديةbeIN SPORTS HD 2
الرياضية المغربية		جواد بدة
محمد العدالي
أوزبكستان - مصر18:00 مصر والسعوديةbeIN SPORTS HD 2
قنوات الكأس 6		علي محمد علي
سمير اليعقوبي
فرنسا - غينيا22:00 مصر والسعوديةbeIN SPORTS HD 5
حسن العيدروس
اليابان - مالي22:00 مصر والسعوديةbeIN SPORTS HD 8محمد بركات

مباريات ودية - أندية

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
ليفربول - ريال بيتيس02:30 مصر والسعودية-
فيسيل كوبي - توتنهام13:00 مصر والسعودية-

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