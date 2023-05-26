جدول مباريات اليوم السبت 27 مايو 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

مباريات هامة للغاية في دوري روشن السعودي 2022-2023 تشهد إلى نسبة كبيرة حسم اللقب، في الجولة قبل الأخيرة من عمر المسابقة.
فالاتحاد يمني النفس بالفوز على الفيحاء وعدم انتظار أي هدايا من المنافسين، بينما يطمح النصر إلى البقاء في المنافسة حتى الرمق الأخير.
من ناحية أحرى، يحسم الدوريان الألماني والفرنسي بدرجة كبيرة يوم السبت بمباريات هامة لكل من بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان.
فيما تكون مباريات الدوري الإسباني والإيطالي أشبه بتحصيل حاصل مع ضمان المتوجين باللقب لألقابهم واتضاح معالم الجدول إلى درجة كبيرة في كل الفئات.
في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم السبت 27 مايو 2023 والقنوات الناقلة..
جدول مباريات اليوم 27 مايو 2023 "27-05-2023"
دوري روشن السعودي - الجولة 29
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الشباب - التعاون
|21:00 السعودية ومصر
|ssc
|الاتفاق - النصر
|21:00 السعودية ومصر
|ssc
|الفتح - ضمك
|21:00 السعودية ومصر
|ssc
|الرائد - الخليج
|21:00 السعودية ومصر
|ssc
|أبها - الهلال
|21:00 السعودية ومصر
|ssc
|الطائي - الوحدة
|21:00 السعودية ومصر
|ssc
|الباطن - العدالة
|21:00 السعودية ومصر
|ssc
|الفيحاء - الاتحاد
|21:00 السعودية ومصر
|ssc
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الدوري الإسباني - الجولة 37
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|إشبيلية - ريال مدريد
|20:00 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي - الجولة 37
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|فيورنتينا - روما
|19:00 مصر والسعودية
|AD SPORTS Premium 1
|إنتر ميلانو - أتالانتا
|21:45 مصر والسعودية
|AD SPORTS Premium 1
الدوري الألماني - الجولة 34
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|بوروسيا دورتموند - ماينز
|16:30 مصر والسعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|كولن - بايرن ميونخ
|16:30 مصر والسعودية
|beIN Sports 2 HD
الدوري الفرنسي - الجولة 37
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|لانس - أجاكسيو
|22:00 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 6
|ستراسبورج - باريس سان جيرمان
|22:00 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 2
كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي الإماراتي - النهائي
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|العين - الشارقة
|18:35 مصر والسعودية
|AD Sports 1 HD