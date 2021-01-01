جدول مباريات اليوم السبت 27 مارس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم السبت 27 مارس 2021 في تصفيات كأس العالم 2022 وتصفيات كأس أمم إفريقيا، وما هي القنوات الناقلة؟

تتواصل مباريات جولة التوقف الدولي، والتي تبشر بإثارة كبيرة عندما يتعلق الأمر بمباريات يوم السبت الموافق 27 مارس 2021.

وديًا، يلعب منتخب قطر مع نظيره أذربيجان، بينما يلعب منتخب نيجيريا مع نظيره البنيني في تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقرر لها بالكاميرون.

وفي تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا، يلعب منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو مع صربيا، كما يلتقي منتخب بلجكيا مع التشيك.

هولندا تلعب مع لاتفيا، ويقد إرلينج هالاند منتخب النرويج أمام منتخب تركيا في مباراة يتوقع أن تكون مثيرة.

ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 أوربا، موعد المباريات والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم السبت 27 مارس 2021 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 27 مارس"27-3-2021":

تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا - الجولة الثانية المباراة الموعد القناة الناقلة كرواتيا - قبرص 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium النرويج - تركيا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium هولندا - لاتفيا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium التشيك - بلجيكا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium صربيا - البرتغال 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

تصفيات كأس الأمم الإفريقية - الجولة الخامسة المباراة الموعد القناة الناقلة بنين - نيجريا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 4

مباريات ودية المباراة الموعد القناة الناقلة قطر - أذربيجان 20:00 السعودية وقطر، 19:00 مصر beIN Sports HD

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