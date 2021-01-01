جدول مباريات اليوم السبت 27 فبراير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم السبت 27 فبراير 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني والسعودي وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

السبت الممتاز كما يحبذ لعشاق كرة القدم تسميته، مباريات في شتى بقاع الأرض لا تخلو من الإثارة والندية، قمم منتظرة وبطولات على المحك، انتصار قد يصعد بفريق إلى عنان السماء وهزيمة قد تُلقي حتف فريق آخر.

البداية من الدوري الإنجليزي الممتاز، والبداية من مباراة كبيرة تجمع بين مانشستر سيتي ووست هام، وبعدها وست بروميتش أمام بيرنلي، ويستضيف ليدز نظيره أستون فيلا، ويلعب نيوكاسل مع ولفرهامبتون.

وفي الدوري الإسباني، يلعب إيبار أمام ويسكا، ويستضيف إشبيلية نظيره برشلونة وفي واحدة من مباريات اليوم الكبيرة، ثم يلعب ألافيس مع أوساسونا، وخيتافي مع فالنسيا.

أما في إيطاليا، يستضيف سبيزيا نظيره بارما، ويلعب بولونيا مع لاتسيو، ويحل يوفنتوس ضيفًا على هيلاس فيرونا.

وفي الدوري الألماني سيكون اليوم مليئًا بالمباريات، والبداية من مباراة المتصدر بايرن ميونخ مع كولن، وسيلعب شتوتجارت مع شالكة، وبوروسيا دورتموند مع أرمينيا بيليفيد، وفي نهاية اليوم مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ أمام لايبزيج.

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اليوم لن يخلو من مباريات البطولات العربية، فتبدأ الجولة الحادية والعشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسيلعب الباطن مع الوحدة، والاتفاق مع التعاون، وفي نهاية اليوم سيلعب الفيصلي أمام الأهلي

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم السبت 27 فبراير 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 27 فبراير "27-2-2021":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر سيتي - وست هام 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports HD1,2 وست بروميتش - برايتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 2 ليدز يونايتد - أستون فيلا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 2 نيوكاسل - ولفرهامبتون 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 25 المباراة الموعد القناة الناقلة إيبار - ويسكا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 إشبيلية - برشلونة 17:15 مصر، 19:15 السعودية beIN Sports HD 1,3 ألافيس - أوساسونا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 خيتافي - فالنسيا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD3

الدوري الإيطالي - الجولة 22 المباراة الموعد القناة الناقلة سبيزيا - بارما 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 4 بولونيا - لاتسيو 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 4 هيلاس فيرونا - يوفنتوس 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري الألماني - الجولة 23 المباراة الموعد القناة الناقلة بايرن ميونخ - كولن 16:30 مصر، 17:30 السعودية لا يوجد فولفسبورج - هيرتا برلين 16:30 مصر، 17:30 السعودية لا يوجد شتوتجارت - شالكة 16:30 مصر، 17:30 السعودية لا يوجد بوروسيا دورتموند - أرمينيا بيليفيلد 16:30 مصر، 17:30 السعودية لا يوجد لايبزيج - بوروسيا مونشنجلادباخ 19:30 مصر، 20:30 السعودية لا يوجد

الدوري السعودي - الجولة 21 المباراة الموعد القناة الناقلة الباطن - الوحدة 13:50 السعودية، 14:50 مصر الرياضية السعودية 1 الاتفاق - التعاون 18:15 السعودية، 17:15 مصر الرياضية السعودية 2 الفيصلي - الأهلي 20:30 السعودية، 19:30 مصر الرياضية السعودية 1

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