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مباريات اليوم في دوري روشن على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 26 أكتوبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني – لا ليجاالقنوات الناقلةالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري الإيطاليالدوري الأمريكي

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 26 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 26 أكتوبر 2024 حيث تستمر مواجهات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، كما تستمر المنافسات في الملاعب الأوروبية على صعيد الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي والألماني والإيطالي وأهم المباريات بالتأكيد ستكون كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 26 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 26 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي الإسباني والفرنسي والألماني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

ويمكن مشاهدة الدوري الأمريكي عبر Apple TV+

لمشاهدة دوري روشناضغط هنا للتحميل
لمشاهدة الدوري الأمريكياضغط هنا للتحميل

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN
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جدول مباريات اليوم السبت 26 أكتوبر 2024 "26-10-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الثامنة

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
الفيحاء - الاتفاق18:00 مصر والسعوديةSSC 1 HDحماد العنزي
SSC 1 SDعائد العصيمي
الرائد - الفتح18:05 السعودية ومصرSSC Extra 1 HDفهد عريشي
SSC Extra 1 SDفهد العنزي
الهلال - التعاون21:00 السعودية ومصرSSC 1 HDعبد الله الحربي
SSC 1 SDحاتم بطيشة

الدوري الإنجليزي- الجولة التاسعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أستون فيلا - بورنموث17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2محمد بركات
برينتفورد - إبسويتش تاون17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports Xtra 1باسم الزير
برايتون - وولفرهامبتون17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports Xtra 2منتصر الأزهري
مانشستر سيتي - ساوثامبتون17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1عامر الخوذيري
إيفرتون - فولهام19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 2حسن العيدروس

الدوري الإسباني - الجولة الحادية عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بلد الوليد - فياريال15:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2جواد بدة
رايو فاييكانو - ديبورتيفو ألافيس17:15 مصر والسعوديةbeIN Sports 3مصطفى العلوان
لاس بالماس - جيرونا19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 3أحمد عبده
ريال مدريد - برشلونة22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1عصام الشوالي

الدوري الألماني - الجولة الثامنة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
شتوتجارت - هولشتاين كيل16:30 مصر والسعودية TODحسن العيدروس
لايبزيج - فرايبورج16:30 مصر والسعودية beIN Sports 6محمد السعدي
أوجسبورج - بوروسيا دورتموند16:30 مصر والسعودية beIN Sports 5علي محمد علي
سانت باولي - فولفسبورج16:30 مصر والسعودية TODأحمد عبده
فيردر بريمن - باير ليفركوزن19:30 مصر والسعودية beIN Sports 5أحمد فؤاد

الدوري الفرنسي - الجولة التاسعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أنجيه - سانت إتيان18:00 مصر والسعودية beIN Sports 4نوفل باشي
ريمس - بريست20:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 1محمد المبروكي
لانس - ليل22:00 مصر والسعودية beIN Sports 4جواد بدة

الدوري الإيطالي - الجولة التاسعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
نابولي - ليتشي16:00 مصر والسعودية AD Sports Premium 1عصام عبده
أتالانتا - هيلاس فيرونا21:45 مصر والسعودية AD Sports Premium 1-

الدوري الأمريكي - ذهاب دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
إنتر ميامي - أتلانتا يونايتد03:30 مصر والسعودية Apple TV+

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