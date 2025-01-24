جدول مباريات اليوم السبت 25 يناير 2025 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 25 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في مختلف البطولات الأوروبية والعربية وينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، حيث تنطلق مباريات الجولة 17 من دوري روشن السعودي، وكذلك تستمر مباريات جولة جديدة في الدوريات الأوروبية وتنطلق جولة الدوري الإنجليزي رقم 23..

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 25 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 25 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني والإنجليزي والألماني والفرنسي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

جدول مباريات اليوم السبت 25 يناير 2025 "25-01-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة السابعة عشرة

GOAL

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الخلود - الرائد 16:50 السعودية، 15:50 مصر SSC 1 HD سعد يحيى SSC 1 SD عائد العصيمي الأخدود - الخليج 18:30 السعودية، 17:30 مصر SSC Extra 1 HD فهد عريشي SSC Extra 1 SD عبد العزيز الزيد الوحدة - الاتفاق 20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC 1 HD سليمان الشريف SSC 5 HD عيسى الزدجالي SSC 1 SD سليمان الشريف

الدوري الإنجليزي - الجولة 23

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بورنموث - نوتنجهام فورست 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports Xtra 1 محمد المبروكي برايتون - إيفرتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports Xtra 3 باسم الزير ليفربول - إبسويتش تاون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 1 حسن العيدروس ساوثامبتون - نيوكاسل 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports Xtra 2 سمير اليعقوبي وولفرهامبتون - آرسنال 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 2 أحمد البلوشي مانشستر سيتي - تشيلسي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 1 حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ريال مايوركا - ريال بيتيس 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 3 منتصر الأزهري أتلتيكو مدريد - فياريال 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports 3 علي محمد علي إشبيلية - إسبانيول 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 3 محمد فوزي بلد الوليد - ريال مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 عصام الشوالي

الدوري الألماني - الجولة 19

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق لايبزيج - باير ليفركوزن 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports 6 أحمد عبده بوروسيا دورتموند - فيردر بريمن 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports 8 أحمد فؤاد فرايبورج - بايرن ميونخ 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports 5 عبد الله الغامدي أوجسبورج - هايدنهايم 16:30 مصر، 17:30 السعودية TOD باسم الزير ماينز - شتوتجارت 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports 9 محمد السعدي بوروسيا مونشنجلادباخ - بوخوم 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 5 محمد بركات

الدوري الفرنسي - الجولة 19

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق موناكو - رين 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 4 نوفل باشي ستراسبورج - ليل 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports 2 أحمد عبده باريس سان جيرمان - ريمس 22:05 مصر، 23:05 السعودية beIN Sports 4 جواد بدة

الدوري الإيطالي - الجولة 7

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق كومو - أتالانتا 16:00 مصر، 17:00 السعودية STC - نابولي - يوفنتوس 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD Sports Premium 1 بلال علام إمبولي - بولونيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية STC -

دوري يلو - الجولة 10