تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 25 نوفمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة وباقي البطولات العالمية..

SHAHID

يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع استمرار مباريات الجولة 14 من دوري روشن السعودي ومواجهات أوروبية على أعلى مستوى.

وسنكون على موعد مع مباريات هامة من العيار الثقيل في مباريات دوري روشن، إذ يلعب الحزم مع الهلال، والأهلي والشباب.

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كما تنطلق مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي، والتي سنكون على موعد فيها مع مباراة قمة تجمع بين مانشستر سيتي وليفربول، وكذلك يلعب نيوكاسل مع تشيلسي، وآرسنال يواجه برينتفورد.

وفي الدوري الإسباني سنكون على موعد مباراة برشلونة ورايو فاييكانو من الجولة الرابعة عشر من المسابقة، وكذلك سيلعب أتلتيكو مدريد وريال مايوركا.

ونستعرض معكم مباريات اليوم السبت 24 نوفمبر 2023 في الدوري السعودي والإنجليزي والقنوات الناقلة..

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جدول مباريات اليوم السبت 24 نوفمبر 2023 "24-11-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 14

المباراة الموعد القناة الناقلة الحزم - الهلال 18:00 السعودية17:00 مصر شاهد ضمك -أبها 21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد الأهلي - الشباب 21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد الوحدة - الخليج 21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد الفتح - الفيحاء 21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد

الدوري الإنجليزي - الجولة 13

المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر سيتي - ليفربول 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports HD 1 نيوكاسل - تشيلسي 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 1 بيرنلي - وست هام 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 لوتون تاون - كريستال بالاس 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 نوتينجهام فورست - برايتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 2 شيفيلد - بورنموث 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 3 برينتفورد - آرسنال 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة 14

المباراة الموعد القناة الناقلة رايو فاييكانو - برشلونة 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 فالنسيا - سيلتا فيجو 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 3 خيتافي - ألميريا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 أتلتيكو مدريد - خيتافي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 13

المباراة الموعد القناة الناقلة ساليرنيتانا - لاتسيو 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 أتالانتا - نابولي 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 ميلان - فيورنتينا 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الفرنسي - الجولة 13

المباراة الموعد القناة الناقلة كليرمون - لانس 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports ستراسبورج - مارسيليا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports

دوري أبطال أوروبا - دور المجموعات - الجولة 1

المباراة الموعد القناة الناقلة سيمبا - أسيك 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 6 الترجي - النجم الساحلي 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 6 بترو أتلتيكو - الهلال 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 8 الأهلي - ميدياما 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 6 الوداد - جوانينج جلاكسي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 8