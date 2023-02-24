جدول مباريات اليوم السبت 25 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

بلال محمد
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Vinicius Junior, Marcos Llorente, Atletico Madrid v Real Madrid, La Liga 2022/23Getty Images
الدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الإيطالي - سيري آدوري أبطال أفريقيا

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 25 فبراير 2023 في الدوريات الأوروبية والعالمية والعربية والقنوات الناقلة.

يتجدد اللقاء يوم السبت 25 فبراير 2023، بمباريات هامة على الصعيدين العربي والعالمي تعود لتدير عجلة كرة القدم من جديد، جولة جديدة ساخنة في الكرة الأوروبية، إلى جانب مباريات دوري أبطال إفريقيا، ودوري روشن السعودي.

سنكون على موعد مع يوم مزدحم بالمباريات القوية في الدوري الإنجليزي، إذ يلعب ليستر سيتي مع آرسنال، وبورنموث مع مانشستر سيتي، بينما يواجه كريستال بالاس نظيره ليفربول.

وفي الدوري الإسباني تتجه الأنظار إلى ملعب سانتياجو برنابيو الذي يستضيف ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، بينما يلعب فالنسيا مع ريال سوسييداد.

وتنتهي مباريات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا وفيها يلعب الأهلي مع صن داونز، والترجي أمام الزمالك.

وفي دوري روشن السعودي، يلعب ضمك أمام النصر.

في السطور التالية نتعرف على أبرز مباريات اليوم السبت الموافق 25 فبراير 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات الأخرى عالميًا وعربيًا.

جدول مباريات اليوم السبت 25 فبراير 2023 "25-02-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة 25

 المباراةالموعدالقناة الناقلة
ليستر سيتي - آرسنال17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeiN Sports HD 1 Premium
إيفرتون - أستون فيلا17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeiN Sports HD 2 Premium
ليدز يونايتد - ساوثامبتون17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeiN Sports HD 3 Premium
وست هام - نوتينجهام فورست17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports HD Xtra 1
بورنموث - مانشستر سيتي19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeiN Sports HD 2 Premium
كريستال بالاس - ليفربول21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeiN Sports HD 1 Premium

الدوري الإسباني - الجولة 23

 المباراةالموعدالقناة الناقلة
إسبانيول - ريال مايوركا15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD1
قادش - رايو فاييكانو17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports HD1
ريال مدريد - أتلتيكو مدريد19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD1
فالنسيا - ريال سوسييداد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD1

الدوري الإيطالي - الجولة 24

 المباراةالموعدالقناة الناقلة
إمبولي - نابولي19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
ليتشي - ساسوولو21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة 22

 المباراةالموعدالقناة الناقلة
هوفنهايم - بوروسيا دورتموند16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN Sports1

دوري أبطال إفريقيا - المجموعات

 المباراةالموعدالقناة الناقلة
فيتا كلوب - شبيبة القبائل15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports 4 HD
الترجي - الزمالك18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports 4 HD
الأهلي - صن داونز21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 4 HD

دوري روشن السعودي - الجولة 18

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الباطن - الاتفاق16:00 السعودية، 15:00 مصرSSC
ضمك - النصر18:30 السعودية، 17:30 مصرSSC

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2340 الأصوات
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