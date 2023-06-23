جدول مباريات اليوم السبت 24 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

بعد انتهاء الدوريات الأوروبية بشكل رسمي، وبدء اللاعبون الأوروبيون إجازاتهم الصيفية، بات المشجعون العرب يتطلعون إلى الدوريات المحلية لمواصلة مشاهدة فرقهم المفضلة.
هذا ما سيتكرر يوم السبت 24 يونيو 2023 حيث ستقام العديد من المباريات لحساب البطولات العربية.
في السطور التالية نستعرض لكم أبرز مباريات اليوم السبت 24 يونيو 2023 والقنوات الناقلة..
جدول مباريات اليوم السبت 24 يونيو 2023 "24-06-2023"
الدوري التونسي - مجموعة التتويج
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|النجم الساحلي - الإفريقي
|18:30 مصر والسعودية
|الكاس
|الترجي - الصفاقسي
|18:30 مصر والسعودية
|الكاس
اختيارات المحررين
- بعد رقم 10 ليفربول الجديد .. رحلة الرقم الذهبي من ميسي إلى ماك أليستر!
- مبابي وقائد الثلاثية والكثير من النجوم إلى السعودية .. أبرز الصفقات المتوقعة في صيف 2023
- "ادفنوني هنا" وآخر طلب التجنيس .. نجوم أجانب ردوا الجميل للسعودية
- نجوم برشلونة ونيمار وظهير ريال مدريد .. هؤلاء يمكن شرائهم مقابل رواتب دوري روشن!
- من بديل سيرجيو بوسكيتس؟ سبعة لاعبين على برشلونة محاولة ضمهم بعد رحيل أسطورة الفريق
كأس الرابطة المصرية - نصف النهائي
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|المصري البورسعيدي - فيوتشر
|21:30 مصر والسعودية
|أون تايم سبورتس
كأس مصر - دور الـ 16
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|النجوم - سموحة
|18:30 مصر والسعودية
|أون تايم سبورتس