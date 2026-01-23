جدول مباريات اليوم السبت 24 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 24 يناير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

في الدوري الإنجليزي يلعب مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون، ويواجه ليفربول نظيره بورنموث، بينما في الدوري الإسباني، سيلعب ريال مدريد أمام فياريال وإشبيلية يواجه أتلتيك بيلباو.

وتنطلق مباريات جولة جديدة من دوري روشن السعودي، وفيها يلعب الخليج مع الشباب، ونيوم أمام الأهلي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 24 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 24 يناير 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أفريقيا والدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري روشن السعودي السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم السبت 24 يناير 2026 "24-01-2026"

الدوري الإنجليزي - الجولة 23

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق وست هام - سندلارند 15:30 السعودية، 16:30 الإمارات beIN SPORTS 1 عامر الخوذيري مانشستر سيتي - وولفرهامبتون 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 1 علي سعيد الكعبي بيرنلي - توتنهام 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 3 حسن العيدروس فولهام - برايتون 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 5 جواد بدة بورنموث - ليفربول 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORTS 1 حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 21

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق رايو فاييكانو - أوساسونا 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 4 سمير اليعقوبي فالنسيا - إسبانيول 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORTS 4 أحمد البلوشي إشبيلية - أتلتيك بيلباو 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORTS 3 منتصر الأزهري فياريال - ريال مدريد 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 علي محمد علي

الدوري الإيطالي - الجولة 22

المباراة الموعد القنوات الناقلة كومو - تورينو 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات stc tv فيورنتينا - كالياري 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات stc tv ليتشي - لاتسيو 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv

دوري روشن السعودي - الجولة 18

المباراة الموعد القنوات الناقلة الخليج - الشباب 16:25 السعودية، 17:25 الإمارات ثمانية الخلود - الاتفاق 18:20 السعودية، 19:20 الإمارات ثمانية نيوم - الأهلي 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية

الدوري الألماني - الجولة 19

المباراة الموعد القنوات الناقلة باير ليفركوزن - فيردر بريمن 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد بايرن ميونخ - أوجسبورج 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد فرانكفورت - هوفنهايم 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد هايدنهايم - لايبزيج 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد ماينتس - فولفسبورج 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد يونيون برلين - دورتموند 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات شاهد

الدوري الفرنسي - الجولة 19

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق رين - لوريان 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 8 باسم الزير لوهافر - موناكو 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN SPORTS 4 أحمد عبده مارسيليا - لانس 23:05 السعودية، 00:05 الإمارات beIN SPORTS 6 جواد بدة

دوري أبطال إفريقيا - الجولة 3