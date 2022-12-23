جدول مباريات اليوم السبت 24 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة

جول العربي
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الدوري المصري الممتازالدوري الإماراتي للمحترفينالدوري الجزائري - الدرجة الأولى

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 24 ديسمبر 2022 في البطولات والدوريات العربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تعود عجلة كرة القدم العربية للدوران وتبرز مباريات قوية في الدوريات العربية ضمن أهم مباريات اليوم السبت 24 ديسمبر 2022.

في الدوري المصري يواصل فيوتشر المتطور السعي لضمان مكان في المربع الذهبي لجدول الترتيب حين يستضيف طلائع الجيش الصعب.

وفي الإمارات تبرز قمة عريقة بين الثنائي العين والوصل وكلاهما يملك من التاريخ الكثير في الكرة الإماراتية.

وفي الجزائر تبرز قمة قوية بين شبيبة القبائل وشباب بلوزداد ضمن أهم مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المحلي.

في التقرير التالي من موقع "جول" نستعرض لكم جدول مباريات اليوم السبت 24 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 24 ديسمبر 2022 "24-12-2022"

الدوري المصري – الجولة التاسعة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أسوان - إنبي14:45 مصر، 15:45 السعوديةOnTime Sports
غزل المحلة - فاركو17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sports
حرس الحدود - البنك الأهلي17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sports
فيوتشر - طلائع الجيش19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sports

الدوري الإماراتي – الجولة الثانية عشرة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الجزيرة - الظفرة16:45 الإمارات، 14:45 مصرAD SPORTS HD
النصر - البطائح16:45 الإمارات، 14:45 مصرAD SPORTS HD
العين - الوصل19:30 الإمارات، 17:30 مصرAD SPORTS HD

الدوري الجزائري – الجولة الخامسة عشرة

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
شبيبة القبائل - شباب بلوزداد16:00 الجزائر، 17:00 مصرالقناة الرابعة الجزائرية
وفاق سطيف - شبيبة الساورة18:00 الجزائر، 19:00 مصرالقناة السادسة الجزائرية

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