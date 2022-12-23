تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 24 ديسمبر 2022 في البطولات والدوريات العربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تعود عجلة كرة القدم العربية للدوران وتبرز مباريات قوية في الدوريات العربية ضمن أهم مباريات اليوم السبت 24 ديسمبر 2022.

في الدوري المصري يواصل فيوتشر المتطور السعي لضمان مكان في المربع الذهبي لجدول الترتيب حين يستضيف طلائع الجيش الصعب.

وفي الإمارات تبرز قمة عريقة بين الثنائي العين والوصل وكلاهما يملك من التاريخ الكثير في الكرة الإماراتية.

وفي الجزائر تبرز قمة قوية بين شبيبة القبائل وشباب بلوزداد ضمن أهم مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المحلي.

في التقرير التالي من موقع "جول" نستعرض لكم جدول مباريات اليوم السبت 24 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 24 ديسمبر 2022 "24-12-2022"

الدوري المصري – الجولة التاسعة

المباراة الموعد القناة الناقلة أسوان - إنبي 14:45 مصر، 15:45 السعودية OnTime Sports غزل المحلة - فاركو 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports حرس الحدود - البنك الأهلي 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports فيوتشر - طلائع الجيش 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports

الدوري الإماراتي – الجولة الثانية عشرة

المباراة الموعد القناة الناقلة الجزيرة - الظفرة 16:45 الإمارات، 14:45 مصر AD SPORTS HD النصر - البطائح 16:45 الإمارات، 14:45 مصر AD SPORTS HD العين - الوصل 19:30 الإمارات، 17:30 مصر AD SPORTS HD

الدوري الجزائري – الجولة الخامسة عشرة