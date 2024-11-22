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مباريات اليوم في دوري روشن على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإسباني – لا ليجاالقنوات الناقلةالدوري الفرنسيالدوري الألمانيالدوري المصري الممتازالدوري الإيطاليالدوري الإنجليزي الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 حيث تستمر مواجهات جولة جديدة من دوري روشن السعودي، كما تستمر المنافسات في الملاعب الأوروبية بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 23 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني والدوري الفرنسي والألماني والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

لمشاهدة دوري روشناضغط هنا للتحميل

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 "23-11-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الحادية عشرة

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الرائد - العروبة16:20 السعودية، 15:20 مصرSSC 1 HDفهد عريشي
SSC 1 SDعيسى الزدجالي
الوحدة - التعاون18:15 السعودية، 17:15 مصرSSC Extra 1 HDسعد يحيى
SSC Extra 1 SDخالد العصيمي
الخليج - الهلال20:00 السعودية، 19:00 مصرSSC SPORT 1 HDفارس عوض
SSC SPORT 5 HDمحمد حسين
SSC SPORT 1 SDفهد العنزي

الدوري الإنجليزي - الجولة الثانية عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ليستر سيتي - تشيلسي14:30 مصر، 15:30 السعوديةbeIN Sports 1عصام الشوالي
بورنموث - برايتون17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 2أحمد عبده
آرسنال - نوتنجهام فورست17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports 1حفيظ دراجي
أستون فيلا - كريستال بالاس17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 1باسم الزير
إيفرتون - برينتفورد17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports 2أحمد فؤاد
فولهام - وولفرهامبتون17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 3سمير اليعقوبي
مانشستر سيتي - توتنهام19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports 1خليل البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة الرابعة عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
فالنسيا - ريال بيتيس15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports 3جواد بدة
أتلتيكو مدريد - ديبورتيفو ألافيس17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports 3علي محمد علي
لاس بالماس - ريال مايوركا19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports 3عامر الخوذيري
جيرونا - إسبانيول19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports 2مصطفى العلوان
سيلتا فيجو - برشلونة22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1حسن العيدروس

الدوري الإيطالي - الجولة الثالثة عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
هيلاس فيرونا - إنتر16:00 مصر، 17:00 السعوديةAD Sports Premium 1بلال علام
ميلان - يوفنتوس19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD Sports Premium 1عامر عبدالله
بارما - أتالانتا21:45 مصر، 22:45 السعوديةSTC-

الدوري الألماني- الجولة الحادية عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
باير ليفركوزن - هيدنهايم16:30 مصر ، 17:30 السعوديةbeIN Sports 5محمد المبروكي
شتوتجارت - بوخوم16:30 مصر ، 17:30 السعوديةTODأحمد عبده
بوروسيا دورتموند - فرايبورج16:30 مصر ، 17:30 السعوديةbeIN Sports 6عامر الخوذيري
هوفنهايم - لايبزيج16:30 مصر ، 17:30 السعوديةTODمنتصر الأزهري
فولفسبورج - أونيون برلين16:30 مصر ، 17:30 السعوديةTODأحمد فؤاد
اينتراخت فرانكفورت - فيردر بريمن19:30 مصر ، 20:30 السعوديةbeIN Sports 5أحمد البلوشي

الدوري الفرنسي - الجولة الثانية عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
لانس - مارسيليا18:00 مصر ، 19:00 السعوديةbeIN Sports 4نوفل باشي
سانت إتيان - مونبلييه20:00 مصر ، 21:00 السعودية

beIN Sports 6

محمد المبروكي
ريمس - ليون

22:00 مصر، 23:00 السعوية

beIN Sports 4محمد بركات

الدوري المصري - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الجونة - غزل المحلة17:00 مصر، 18:00 السعودية

OnTime Sports 1

طارق الأدور
طلائع الجيش - سموحة17:00 مصر، 18:00 السعودية

OnTime Sports 2

أمير محروس
الزمالك - المصري البورسعيدي20:00 مصر، 21:00 السعودية

OnTime Sports 1

محمد عفيفي

طالع الجدول بالكامل من هنا

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