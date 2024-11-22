جدول مباريات اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 حيث تستمر مواجهات جولة جديدة من دوري روشن السعودي، كما تستمر المنافسات في الملاعب الأوروبية بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 23 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني والدوري الفرنسي والألماني والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 "23-11-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الحادية عشرة

GOAL

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الرائد - العروبة 16:20 السعودية، 15:20 مصر SSC 1 HD فهد عريشي SSC 1 SD عيسى الزدجالي الوحدة - التعاون 18:15 السعودية، 17:15 مصر SSC Extra 1 HD سعد يحيى SSC Extra 1 SD خالد العصيمي الخليج - الهلال 20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC SPORT 1 HD فارس عوض SSC SPORT 5 HD محمد حسين SSC SPORT 1 SD فهد العنزي

الدوري الإنجليزي - الجولة الثانية عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ليستر سيتي - تشيلسي 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports 1 عصام الشوالي بورنموث - برايتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports Xtra 2 أحمد عبده آرسنال - نوتنجهام فورست 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 1 حفيظ دراجي أستون فيلا - كريستال بالاس 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports Xtra 1 باسم الزير إيفرتون - برينتفورد 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 2 أحمد فؤاد فولهام - وولفرهامبتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports Xtra 3 سمير اليعقوبي مانشستر سيتي - توتنهام 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 1 خليل البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة الرابعة عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق فالنسيا - ريال بيتيس 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 3 جواد بدة أتلتيكو مدريد - ديبورتيفو ألافيس 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports 3 علي محمد علي لاس بالماس - ريال مايوركا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 3 عامر الخوذيري جيرونا - إسبانيول 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 2 مصطفى العلوان سيلتا فيجو - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 حسن العيدروس

الدوري الإيطالي - الجولة الثالثة عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق هيلاس فيرونا - إنتر 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD Sports Premium 1 بلال علام ميلان - يوفنتوس 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD Sports Premium 1 عامر عبدالله بارما - أتالانتا 21:45 مصر، 22:45 السعودية STC -

الدوري الألماني- الجولة الحادية عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق باير ليفركوزن - هيدنهايم 16:30 مصر ، 17:30 السعودية beIN Sports 5 محمد المبروكي شتوتجارت - بوخوم 16:30 مصر ، 17:30 السعودية TOD أحمد عبده بوروسيا دورتموند - فرايبورج 16:30 مصر ، 17:30 السعودية beIN Sports 6 عامر الخوذيري هوفنهايم - لايبزيج 16:30 مصر ، 17:30 السعودية TOD منتصر الأزهري فولفسبورج - أونيون برلين 16:30 مصر ، 17:30 السعودية TOD أحمد فؤاد اينتراخت فرانكفورت - فيردر بريمن 19:30 مصر ، 20:30 السعودية beIN Sports 5 أحمد البلوشي

الدوري الفرنسي - الجولة الثانية عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق لانس - مارسيليا 18:00 مصر ، 19:00 السعودية beIN Sports 4 نوفل باشي سانت إتيان - مونبلييه 20:00 مصر ، 21:00 السعودية beIN Sports 6 محمد المبروكي ريمس - ليون 22:00 مصر، 23:00 السعوية beIN Sports 4 محمد بركات

الدوري المصري - الجولة الثالثة