جدول مباريات اليوم السبت 23 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة وأبرز المعلقين

بلال محمد
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دوري روشن السعوديالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني - لا ليجا

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 23 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي، الدوري الإسباني والإنجليزي، وباقي المسابقات الكبرى والقنوات الناقلة

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في وجود روشن السعودي ومباريات أخرى مثيرة في الدوري الإنجليزي.

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البداية بمباريات دوري روشن السعودي ومباراتين للتعاون مع الفتح والاتحاد مع الرائد.

أما على المستوى الأوروبي، فهناك مباريات بارزة في الدوري الإنجليزي أهمها مواجهة ليفربول مع آرسنال، بينما يحل إشبيلية ضيفًا على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 23 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 23 ديسمبر 2023 "23 -12-2023"

دوري روشن - الجولة 18

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
التعاون - الفتح18:00 السعودية، 17:00 مصرشاهدمحمد الخامسي
SSC 1 HD
SSC 1 SDفهد العنزي
الاتحاد - الرائد20:00 السعودية، 21:00 مصرشاهدعبد الله الغامدي
SSC SPORT 1 HD
SSC SPORT 5 HDعبد الله المحيسن
SSC SPORT 1 SDعائد العصيمي

الدوري الإنجليزي - الجولة 18

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
وست هام - مانشستر يونايتد14:30 مصر، 15:30 السعوديةbeIN Sports HD 1حسن العيدروس
فولهام - بيرنلي17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports HD 5محمد المبروكي
لوتون تاون - نيوكاسل17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports HD 2عامر الخوذيري
نوتينجهام - بورنموث17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports HD 4نوفل باشي
توتنهام - إيفرتون17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports HD 1عصام الشوالي
ليفربول - آرسنال19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 1حفيظ الدراجي

الدوري الإسباني - الجولة 17

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أتلتيكو مدريد - إشبيلية17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports HD 3محمد بركات

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