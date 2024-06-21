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Bruno Fernandes Portugal Czech Republic Euro 2024Getty
جدول مباريات يورو 2024 بالكامل
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 22 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

أمم أوروباكوبا أميركا 1الدوري المصري الممتازالقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 22 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 22 يونيو 2024 حيث تستكمل مباريات بطولة يورو 2024 والتي سنكون فيها على موعد مع مباراة قوية بين تركيا والبرتغال.

وكذلك تستمار منافسات بطولة كوبا أمريكا، بمباراة بيرو وتشيلي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذا بجانب مباريات الدوري المصري والتي فيها سيلعب طلائع الجيش مع سموحة وإنبي مع الجونة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 21 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 22 يونيو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى مباريات بطولة يورو 2024.

وسنشاهد مباريات كوبا أمريكا، ونتابعها عبر موقع "يوتيوب".

أما بالنسبة لمباريات الدوري المصري، فيمكن متابعتها عبر موقع كورة بلس.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم السبت 22 يونيو 2024 "22-06-2024"

يورو 2024 - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
جورجيا - التشيك16:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2 Maxحسن العيدروس
تركيا - البرتغال19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2 Maxعلي سعيد الكعبي
بلجيكا - رومانيا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1 Maxحفيظ دراجي

كوبا أمريكا 2024 - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
بيرو - تشيلي03:00 مصر والسعوديةيوتيوب

الدوري المصري - الجولة 27

المباراةالموعدالقناة الناقلة
طلائع الجيش - سموحة19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1
إنبي - الجونة19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2

طالع الجدول بالكامل من هنا

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