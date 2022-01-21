جدول مباريات اليوم السبت 22 يناير 2022 والقنوات الناقلة

مباريات قوية ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم اليوم السبت 22 يناير 2022، حيث تشتعل المنافسة في الدوريات الأوروبية الكبرى، وتتواصل المتعة العربية في الدوري السعودي.

في الدوري الإنجليزي سنفتتح مباريات اليوم بمباراة إيفرتون وأستون فيلا، كما سيلعب ليدز يونايتد مع نيوكاسل، ومانشستر يونايتد مع وست هام، وبرينتفورد مع وولفرهامبتون، وفي المساء يلعب مانشستر سيتي مع ساوثامبتون.

وفي الدوري الإسباني، سيلعب ليفانتي مع قادش، وفياريال مع ريال مايوركا، وإشبيلية مع سيلتا فيجو، ثم أتلتيكو مدريد مع فالنسيا

وفي الدوري الإيطالي يلعب جنوى مع أودينيزي، وإنتر مع فينيسيا، وفي المساء قمة الجولة بين أتالانتا ولاتسيو.

وفي الدوري الألماني سيلعب جرويتر فورت وماينز، وهوفنهايم مع بوروسيا دورتموند، وفرايبورج مع شتوتجارت، وبوروسيا مونشنجلادباخ مع أونيون برلين، وباير ليفركوزن مع أوجسبورج.

وعربيًا، تستمر مباريات الجولة الـ 18 من الدوري السعودي، وفيها يلعب الفيحاء مع الطائي، والحزم مع الرائد.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 22 يناير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 22 يناير"22-1-2022" والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي - الجولة 22

المباراة الموعد القنوات الناقلة إيفرتون - أستون فيلا 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium مانشستر يونايتد - وست هام 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium ليدز يونايتد - نيوكاسل 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium برينتفورد - وولفرهامبتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium ساوثامبتون - مانشستر سيتي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 22

المباراة الموعد القناة الناقلة ليفانتي - قادش 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 فياريال - ريال مايوركا 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1 إشبيلية - سيلتا فيجو 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 أتلتيكو مدريد - فالنسيا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي- الجولة 23

المباراة الموعد القنوات الناقلة جنوى - أودينيزي 16:00 مصر، 17:00 السعودية - إنتر - فينيسيا 19:00 مصر، 20:00 السعودية Lega Serie A YouTube لاتسيو - أتالانتا 21:45 مصر، 22:45 السعودية Lega Serie A YouTube

الدوري الألماني - الجولة 20

المباراة الموعد جرويتر فورت - ماينز 16:30 مصر، 17:30 السعودية هوفنهايم - بوروسيا دورتموند 16:30 مصر، 17:30 السعودية فرايبورج - شتوتجارت 16:30 مصر، 17:30 السعودية بوروسيا مونشنجلادباخ - أونيون برلين 16:30 مصر، 17:30 السعودية باير ليفركوزن - أوجسبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية بوخوم - كولن 19:30 مصر، 20:30 السعودية

الدوري الفرنسي - الجولة 22

المباراة الموعد القنوات الناقلة بريست - ليل 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 لانس - مارسيليا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 2

الدوري السعودي - الجولة 18