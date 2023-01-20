جدول مباريات اليوم السبت 21 يناير 2023 في دوري روشن السعودي وغيرها والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 21 يناير 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟
يوم جديد من أيام الكرة العالمية والعربية يحدث حيث تقام العديد من المباريات الهامة محليًا وأوروبيًا.
في مصر لا صوت يعلو فوق صوت القمة بين الأهلي والزمالك، بينما تعود عجلة الكرة الإنجليزية للدوران من خلال قمة نارية بين ليفربول وتشيلسي.
على مستوى دوري روشن السعودي 2022-23 تقام مباراة واحدة بين الوحدة والطائي.
في السطور التالية نستعرض معكم مباريات اليوم السبت 21 يناير 2023 في دوري روشن السعودي وغيرها والقنوات الناقلة.
Shahid
جدول مباريات اليوم السبت 21 يناير 2023 "21-1-2023"
الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة الـ14
الدوري الإسباني - الجولة 18
الدوري الإنجليزي - الجولة 21
الدوري الإيطالي – الجولة 19
الدوري الألماني – الجولة 16
الدوري المغربي – الجولة 14
الدوري المصري – الجولة 14
Shahid