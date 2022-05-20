جدول مباريات اليوم السبت 21 مايو 2022 والقنوات الناقلة

مباريات قوية ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم اليوم السبت 21 مايو 2022، حيث تشتعل المنافسة في الدوريات الأوروبية الكبرى، وتستمر المتعة العربية بمباريات الدوري السعودي والمصري.

في الدوري الإسباني يلعب فالنسيا أمام سيلتا فيجو في الجولة الختامية من المسابقة.

وفي الدوري الإيطالي يلعب جنوى مع بولونيا، وأتالانتا مع إمبولي، وفيورنتينا مع يوفنتوس، ولاتسيو أمام هيلاس فيرونا.

كما تستمر مباريات الجولة الـ 27 من الدوري السعودي، وفيها يلعب الاتفاق مع الحزم، والرائد مع النصر.

وفي الدوري المصري، يلعب إيسترن كومباني أمام سموحة، وطلائع الجيش مع المقاولون العرب، وإنبي أمام الأهلي.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 21 مايو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 21 مايو"21-05-2022" والقنوات الناقلة

الدوري الإسباني - الجولة 38

المباراة الموعد القناة الناقلة فالنسيا - سيلتا فيجو 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي- الجولة 38

المباراة الموعد القنوات الناقلة جنوى - بولونيا 17:15 مصر، 18:15 السعودية Lega Serie A YouTube أتالانتا - إمبولي 20:45 مصر، 21:45 السعودية Lega Serie A YouTube فيورنتينا - يوفنتوس 20:45 مصر، 21:45 السعودية Lega Serie A YouTube لاتسيو - هيلاس فيرونا 20:45 مصر، 21:45 السعودية Lega Serie A YouTube

الدوري السعودي - الجولة 27

المباراة الموعد القناة الناقلة الاتفاق - الحزم 19:00 السعودية، 18:00 مصر SSC الرائد - النصر 21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC

الدوري المصري - الجولة 20