أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 21 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 21 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 21 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 21 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 21 فبراير 2026 "21-02-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 26 NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
يوفنتوس - كومو17:00 السعودية، 18:00 الإماراتstc tv
ليتشي - إنتر20:00 السعودية، 21:00 الإماراتstc tv
كالياري - لاتسيو22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tv

الدوري الإسباني - الجولة 25

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ريال سوسييداد - ريال أوفييدو16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORT 3 
ريال بيتيس - رايو فاييكانو18:15 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORT 3 
أوساسونا - ريال مدريد20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORT 1 
أتلتيكو مدريد - إسبانيول23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT 4نوفل باشي

الدوري الفرنسي - الجولة 23

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
لانس - موناكو  19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORT 6
تولوز - باريس إف سي21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN SPORT 3
باريس سان جيرمان - ميتز23:05 السعودية، 00:05 الإماراتbeIN SPORT 2

الدوري الألماني - الجولة 23

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
بايرن ميونخ - أينتراخت فرانكفورت 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد
كولن - هوفنهايم 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد
أونيون برلين - باير ليفركوزن 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد
فولفسبورج - أوجسبورج 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد
لايبزيج - بوروسيا دورتموند2:30 السعودية، 18:30 الإمارات0شاهد

دوري روشن السعودي - الجولة 23

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الهلال - الاتحاد 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانيةفهد العتيبي
الخليج - نيوم 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانيةجعفر الصليح
النصر - الحزم22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانيةفارس عوض

كأس مصر - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
المصرية للاتصالات - إنبي21:30 مصر، 22:30 السعوديةON SPORT

