جدول مباريات اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 20 ديسمبر 2025، حيث نتابع مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي، وفيها يلعب تشيلسي مع نيوكاسل، ومانشستر سيتي أمام وست هام، بالإضافة إلى مواجهة من العيار الثقيل بين توتنهام وليفربول، ومباراة إيفرتون وآرسنال.

وفي الدوري الإسباني يلعب ريال مدريد، مع إشبيلية، وفي الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي، سيقابل يوفنتوس نظيره روما.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 20 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي 2025 عبر تطبيق "TOD".

كما يمكن مشاهدة مباريات الدوري الألماني عبر تطبيق "شاهد"، ويمكن مشاهدة مباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "STC tv"

جدول مباريات اليوم السبت 20ديسمبر 2025 "20-12-2025"

الدوري الإنجليزي - الجولة 17

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق نيوكاسل - تشيلسي 15:30 السعودية، 16:30 الإمارات beIN SPORTS 1 HD حسن العيدروس مانشستر سيتي - وست هام 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 1 HD علي محمد علي بورنموث - بيرنلي 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 2 HD أحمد عبده برايتون - سندرلاند 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 3 HD باسم الزير وولفرهامبتون - برينتفورد 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 5 HD منتصر الأزهري توتنهام - ليفربول 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORTS 1 HD حفيظ دراجي إيفرتون - آرسنال 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 HD علي سعيد الكعبي ليدز - كريستال بالاس 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 4 HD عامر الخوذيري

الدوري الإسباني - الجولة 17

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ريال أوفييدو - سيلتا فيجو 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 6 HD جواد بدة ليفانتي - ريال سوسييداد 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORTS 6 HD أحمد فؤاد أوساسونا - ألافيس 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORTS 4 HD محمد بركات ريال مدريد - إشبيلية 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 2 HD عصام الشوالي

الدوري الإيطالي - الجولة 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق لاتسيو - كريمونيسي 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات stc tv حازم عبد السلام يوفنتوس - روما 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv عيسى الحربين

الدوري الألماني - الجولة 15

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أوجسبورج - فيردير بريمن 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد عائد العصيمي كولن - يونيون برلين 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد محمد الخامسي هامبورج - فرانكفورت 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد عبدالله الشهري فولفسبورج - فرايبورج 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد فهد الدريبي شتوتجارت - هايدنهايم 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد عبدالعزيز السبر MBC أكشن لايبزيج - باير ليفركوزن 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات شاهد حاتم بطيشة MBC أكشن

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 12