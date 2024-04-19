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مباريات اليوم 20 أبريل 2024 على
بلال محمد

جدول مباريات اليوم السبت 20 أبريل 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الأسباني الدرجة الأولىالقنوات الناقلةالدوري الإيطالي الدرجة الأولىالدوري الفرنسي الدرجة الأولىدوري أبطال إفريقياكأس الاتحاد الانجليزي

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 20 أبريل 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات العالمية والمباريات العربية

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 20 أبريل 2024 حيث تستمر مباريات الجولة 28 في الدوري السعودي، وكذلك تنطلق مباريات جولة جديدة من الدوري الإنجليزي، وتستمر مباريات الدوري الإسباني، والفرنسي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 20 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 20 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات الدوري الإنجليزي والإسباني، والفرنسي، والألماني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

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تطبيق TOD TVاضغط هنا للتحميل

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم السبت 20 أبريل 2024 "20-04-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 28

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الأخدود - ضمك

18:00 السعودية، 17:00 مصر

SSC SPORT 1 HDسلطان الشريف
الحزم - الاتحاد21:00 السعودية، 20:00 مصرSSC Extra 1 HDرؤوف خليف
الاتفاق - الوحدة21:00 السعودية، 20:00 مصرSSC SPORT 1 HDعبد الله المحيسن

الدوري الإنجليزي - الجولة 34

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
لوتون تاون - برينتفورد16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN SPORTS 2-
شيفيلد يونايتد - بيرنلي16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN SPORTS XTRA 2-
وولفرهامبتون - آرسنال20:30 مصر، 21:30 السعوديةbeIN SPORTS 1علي محمد علي

كأس الاتحاد الإنجليزي - نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
مانشستر سيتي - تشيلسي18:15 مصر، 19:15 السعوديةbeIN SPORTS 1خليل البلوشي

الدوري الإسباني- الجولة 32

المباراةالموعدالقناة الناقلة
سيلتا فيجو - لاس بالماس14:00 مصر، 15:00 السعوديةbeIN SPORTS 3
رايو فاييكانو - أوساسونا16:15 مصر، 17:15 السعوديةbeIN SPORTS 3
فالنسيا - ريال بيتيس18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN SPORTS 3
جيرونا - قادش21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN SPORTS 3

الدوري الإيطالي - الجولة 33

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إمبولي - نابولي19:00 السعودية، 18:00 مصرAD Sports Premium 1
هيلاس فيرونا - أودينيزي21:45 السعودية، 20:45 مصرAD Sports Premium 1

الدوري الفرنسي - الجولة 30

المباراةالموعدالقناة الناقلة
نانت - رين17:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports HD 4
لانس - كليرمون22:00 السعودية، 21:00 مصرbeIN Sports HD 4

دوري أبطال إفريقيا - نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
مازيمبي - الأهلي15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD 6حفيظ دراجي
الترجي - صن داونز22:00 السعودية، 21:00 مصرbeIN Sports HD 6عصام الشوالي

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طالع الجدول بالكامل من هنا

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