جدول مباريات اليوم السبت 2 نوفمبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 2 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 2 نوفمبر 2024 حيث تستمر مواجهات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2024-2025 كما نتابع مباريات ضمن الدوري الألماني والفرنسي والإسباني والإنجليزي والإيطالي والمصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 2 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 2 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى بطولات الدوري الألماني والفرنسي والإسباني والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم السبت 2 نوفمبر 2024 "02-11-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة التاسعة

GOAL

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق الفتح - الفيحاء 17:35 السعودية، 16:35 مصر SSC 1 HD محمد الخامسي SSC 1 SD أحمد النفيسة التعاون - الخلود 17:55 السعودية، 16:55 مصر SSC Extra 1 HD عبدالله الحربي SSC Extra 1 SD عبد العزيز السبر الاتفاق - القادسية 21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC 1 HD راشد الدوسري SSC 1 SD عيسى الزدجالي

الدوري الإنجليزي - الجولة العاشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق نيوكاسل - آرسنال 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports HD 1 عامر الخوذيري بورنموث - مانشستر سيتي 17:00 مصر، 18:00السعودية beIN Sports HD 2 حفيظ دراجي إبسويتش تاون - ليستر سيتي 17:00 مصر، 18:00السعودية beIN Sports Xtra 3 أحمد عبده ليفربول - برايتون 17:00 مصر، 18:00السعودية beIN Sports HD 1 علي سعيد الكعبي نوتنجهام فورست - وست هام 17:00 مصر، 18:00السعودية beIN Sports Xtra 1 أحمد البلوشي ساوثامبتون - إيفرتون 17:00 مصر، 18:00السعودية beIN Sports Xtra 2 محمد المبروكي وولفرهامبتون - كريستال بالاس 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 علي محمد علي

الدوري الإسباني - الجولة الثانية عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أوساسونا - بلد الوليد 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 باسم الزير جيرونا - ليجانيس 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 3 مصطفى العلوان

الدوري الفرنسي - الجولة العاشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق باريس سان جيرمان - لانس 19:00 السعودية، 18:00 مصر beIN Sports HD 4 جواد بدة بريست - نيس 21:00 السعودية، 20:00 مصر beIN Sports HD 2 أحمد فؤاد سانت إتيان - ستراسبورج 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 4 محمد المبروكي

الدوري الألماني - الجولة 9

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق بايرن ميونخ - أونيون برلين 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports HD 5 عصام الشوالي أينتراخت فرانكفورت - بوخوم 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports HD 9 محمد السعدي هوفنهايم - سانت باولي 16:30 مصر، 17:30 السعودية TOD أحمد عبده فولفسبورج - أوجسبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية TOD عامر الخوذيري هولشتاين كيل - هيدنهايم 16:30 مصر، 17:30 السعودية TOD مصطفى العلوان بوروسيا دورتموند - لايبزيج 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 5 محمد بركات

الدوري الإيطالي - الجولة الحادية عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق بولونيا - ليتشي 17:00 السعودية، 16:00 مصر STC - أودينيزي - يوفنتوس 20:00 السعودية، 19:00 مصر AD Sports Premium 1 محمد الشامسي مونزا - ميلان 22:45 السعودية، 21:45 مصر AD Sports Premium 1

أحمد الحامد

الدوري المصري - الجولة الأولى