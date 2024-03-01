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جدول مباريات اليوم السبت 2 مارس 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديدوري أبطال إفريقياالدوري المصري الممتازالدوري الألماني الدرجة الأولىالدوري الإيطالي الدرجة الأولىالدوري الإسباني – الليجاValencia v ريال مدريدValenciaريال مدريدNottingham Forest v LiverpoolNottingham ForestLiverpoolالدوري الإنجليزي الممتازBrentford v ChelseaBrentfordChelsea

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 2 مارس 2024 في دوري روشن السعودي والمباريات العربية والعالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل العربية الكبرى وبالأخص في دوري روشن السعودي.

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ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 2 مارس 2024 حيث دوري روشن ومواجهة هامة بين الأهلي والفتح.

أما على الصعيد الأوروبي، فسوف تستمر منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني ليواجه ريال مدريد نظيره فالنسيا بجانب مباريات الدوري الإنجليزي ولقاء نوتينجهام فورست ضد ليفربول، بجانب مباريات في إيطاليا وألمانيا وفرنسا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 2 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 2 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوريات الأوروبية المختلفة ودوري أبطال إفريقيا.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

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وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم السبت 2 مارس 2024 "02-03-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 22

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الخليج - الشباب17:00 السعودية، 16:00 مصرSSC SPORT 1 HDراشد الدوسري
شاهد
SSC SPORT 1 SDعبدالإله العمري
ضمك - الاتفاق17:00 السعودية، 16:00 مصرSSC Extra 1 HDعيسى الحربين
شاهد
SSC Extra 1 SDفهد عريشي
الأهلي - الفتح20:00 السعودية، 19:00 مصرSSC SPORT 1 HDفارس عوض
شاهد
SSC SPORT 5 HDحاتم بطيشة
SSC SPORT 1 SDعبد العزيز الزيد

الدوري الإنجليزي - الجولة 27

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
برينتفورد - تشيلسي18:00 السعودية، 17:00 مصرbeIN Sports HD 2أحمد البلوشي
إيفرتون - وست هام يونايتد18:00 السعودية، 17:00 مصرbeIN Sports XTRA 2-
فولهام - برايتون18:00 السعودية، 17:00 مصرbeIN Sports XTRA 3-
نيوكاسل يونايتد - وولفرهامبتون18:00 السعودية، 17:00 مصرbeIN Sports HD 9خالد الحدي
نوتينجهام فورست - ليفربول18:00 السعودية، 17:00 مصرbeIN Sports HD 1عصام الشوالي
توتنهام - كريستال بالاس18:00 السعودية، 17:00 مصرbeIN Sports XTRA 1حسن العيدروس
لوتون تاون - أستون فيلا20:30 السعودية، 19:30 مصرbeIN Sports HD 1-

الدوري الإسباني - الجولة 27

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
إشبيلية - ريال سوسييداد16:00 السعودية، 17:00 مصرbeIN Sports HD 3أحمد عبده
رايو فاييكانو - قادش18:15 السعودية، 17:15 مصرbeIN Sports HD 3-
خيتافي - لاس بالماس20:30 السعودية، 19:30 مصرbeIN Sports HD 3-
فالنسيا - ريال مدريد23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN Sports HD 1حفيظ الدراجي

الدوري الإيطالي - الجولة 27

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أودينيزي - ساليرنيتانا17:00 السعودية، 16:00 مصرAD Sports Premium 1-
مونزا - روما20:00 السعودية، 19:00 مصرAD Sports Premium 1أحمد الحامد
تورينو - فيورنتينا22:45 السعودية، 21:45 مصرAD Sports Premium 1-

الدوري الفرنسي - الجولة 24

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ريمس - ليل19:00 السعودية، 18:00 مصرbeIN Sports HD 4
كليرمون فوت - مارسيليا23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN Sports HD 4

الدوري الألماني - الجولة 24

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بوروسيا دوتموند - أونيون برلين17:30 السعودية، 16:30 مصرbeIN Sports HD 5منتصر الأزهري

دوري أبطال إفريقيا - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الترجي - الهلال21:00 مصر، 20:00 تونسbeIN Sports HD 6علي محمد علي
بيترو أتلتيكو - النجم الساحلي21:00 مصر، 20:00 تونسbeIN Sports HD 2نوفل الباشي

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