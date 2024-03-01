جدول مباريات اليوم السبت 2 مارس 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 2 مارس 2024 في دوري روشن السعودي والمباريات العربية والعالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل العربية الكبرى وبالأخص في دوري روشن السعودي.

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ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 2 مارس 2024 حيث دوري روشن ومواجهة هامة بين الأهلي والفتح.

أما على الصعيد الأوروبي، فسوف تستمر منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني ليواجه ريال مدريد نظيره فالنسيا بجانب مباريات الدوري الإنجليزي ولقاء نوتينجهام فورست ضد ليفربول، بجانب مباريات في إيطاليا وألمانيا وفرنسا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 2 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 2 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوريات الأوروبية المختلفة ودوري أبطال إفريقيا.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم السبت 2 مارس 2024 "02-03-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 22

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الخليج - الشباب 17:00 السعودية، 16:00 مصر SSC SPORT 1 HD راشد الدوسري شاهد SSC SPORT 1 SD عبدالإله العمري ضمك - الاتفاق 17:00 السعودية، 16:00 مصر SSC Extra 1 HD عيسى الحربين شاهد SSC Extra 1 SD فهد عريشي الأهلي - الفتح 20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC SPORT 1 HD فارس عوض شاهد SSC SPORT 5 HD حاتم بطيشة SSC SPORT 1 SD عبد العزيز الزيد

الدوري الإنجليزي - الجولة 27

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق برينتفورد - تشيلسي 18:00 السعودية، 17:00 مصر beIN Sports HD 2 أحمد البلوشي إيفرتون - وست هام يونايتد 18:00 السعودية، 17:00 مصر beIN Sports XTRA 2 - فولهام - برايتون 18:00 السعودية، 17:00 مصر beIN Sports XTRA 3 - نيوكاسل يونايتد - وولفرهامبتون 18:00 السعودية، 17:00 مصر beIN Sports HD 9 خالد الحدي نوتينجهام فورست - ليفربول 18:00 السعودية، 17:00 مصر beIN Sports HD 1 عصام الشوالي توتنهام - كريستال بالاس 18:00 السعودية، 17:00 مصر beIN Sports XTRA 1 حسن العيدروس لوتون تاون - أستون فيلا 20:30 السعودية، 19:30 مصر beIN Sports HD 1 -

الدوري الإسباني - الجولة 27

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق إشبيلية - ريال سوسييداد 16:00 السعودية، 17:00 مصر beIN Sports HD 3 أحمد عبده رايو فاييكانو - قادش 18:15 السعودية، 17:15 مصر beIN Sports HD 3 - خيتافي - لاس بالماس 20:30 السعودية، 19:30 مصر beIN Sports HD 3 - فالنسيا - ريال مدريد 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 1 حفيظ الدراجي

الدوري الإيطالي - الجولة 27

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق أودينيزي - ساليرنيتانا 17:00 السعودية، 16:00 مصر AD Sports Premium 1 - مونزا - روما 20:00 السعودية، 19:00 مصر AD Sports Premium 1 أحمد الحامد تورينو - فيورنتينا 22:45 السعودية، 21:45 مصر AD Sports Premium 1 -

الدوري الفرنسي - الجولة 24

المباراة الموعد القناة الناقلة ريمس - ليل 19:00 السعودية، 18:00 مصر beIN Sports HD 4 كليرمون فوت - مارسيليا 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 4

الدوري الألماني - الجولة 24

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بوروسيا دوتموند - أونيون برلين 17:30 السعودية، 16:30 مصر beIN Sports HD 5 منتصر الأزهري

دوري أبطال إفريقيا - الجولة السادسة

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الترجي - الهلال 21:00 مصر، 20:00 تونس beIN Sports HD 6 علي محمد علي بيترو أتلتيكو - النجم الساحلي 21:00 مصر، 20:00 تونس beIN Sports HD 2 نوفل الباشي

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