جدول مباريات اليوم السبت 2 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 2 اكتوبر 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني وكذلك الدوري السعودي، وما هي القنوات الناقلة..

السبت الأخير قبل التوقف الدولي، وكالعادة سيكون ممتلئ عن آخره بكوكبة من المباريات المثيرة سواء على الصعيد الأوروبي أو العربي.

البداية من الدوري الإنجليزي بقمة كبرى ستجمع بين مانشستر يونايتد وإيفرتون، كما يلتقي تشيلسي مع ساوثامبتون، ويلعب آرسنال أمام برايتون.

في الدوري الإسباني لا حديث سوى عن المواجهة المرتقبة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في واندا ميتروبوليتانو وما سيليها من إقالة للمدرب رونالد كومان.

ديربي مدينة تورينو يجمع بين يوفنتوس وتورينو، بجانب لقاء قوي بين إنتر وساسوولو، وذلك لحساب الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

ويدخل بوروسيا دورتموند مباراة أوجسبورج في الدوري الألماني وهو منقوص من إرلينج هالاند.

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وعلى صعيد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تختتم الجولة السابعة بمباراة الطائي أمام التعاون.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 2 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 2 أكتوبر "2-10-2021":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة السابعة المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - إيفرتون 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 1 Premium تشيلسي - ساوثامبتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 1 Premium برايتون - آرسنال 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 Premium

الدوري الإسباني - الجولة الثامنة المباراة الموعد القناة الناقلة فالنسيا - قادش 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 أتلتيكو مدريد - برشلونة 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 Premium

الدوري الإيطالي - الجولة السابعة المباراة الموعد القناة الناقلة تورينو - يوفنتوس 18:00 مصر، 19:00 السعودية يوتيوب ساسوولو - إنتر 20:45 مصر، 21:45 السعودية يوتيوب

الدوري الألماني - الجولة السابعة المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا دورتموند - أوجسبورج 15:30 مصر، 16:30 السعودية لا يوجد

الدوري السعودي - الجولة السابعة المباراة الموعد القناة الناقلة التعاون - الطائي 21:00 مصر، 22:00 السعودية SSC

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