جدول مباريات اليوم السبت 19 مارس 2022 والقنوات الناقلة

مباريات قوية ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم اليوم السبت 19 مارس 2022، حيث تشتعل المنافسة في الدوريات الأوروبية الكبرى، وتتواصل المتعة العربية في الدوري السعودي، وتستمر مباريات دوري أبطال إفريقيا.

في الدوري الإنجليزي يلعب آرسنال مع أستون فيلا بالجولة الـ 30 من المسابقة.

ونستمر في إنجلترا ولكن هذه المرة في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي إذ يحل تشيلسي ضيفُا على ميدلزبره.

وفي الدوري الإسباني، يلعب ألافيس مع غرناطة، وإلتشي مع فالنسيا، وأوساسونا أمام ليفانتي، ويحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على رايو فاييكانو.

وفي الدوري الإيطالي يلعب نابولي مع أودينيزي، وإنتر مع فيورنتينا، بينما يستضيف ميلان نظيره كالياري.

وعربيًا، تستمر مباريات الجولة الـ 25 من الدوري السعودي، وفيها يلعب الباطن مع الرائد، وأبها أمام التعاون.

وتنتهي مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وفيها يلعب الهلال مع صن داونز، ويحل الزمالك ضيفًا على بترو أتلتيكو، وجالاكسي أمام الترجي، بينما يلعب ساجرادا اسبيرانسا أمام الوداد، بالإضافة لقمة شباب بلوزداد مع النجم الساحلي.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 19 مارس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 19 مارس"19-3-2022" والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي - الجولة 30

المباراة الموعد القنوات الناقلة أستون فيلا - آرسنال 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

كأس الاتحاد الإنجليزي - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة ميدلزبره - تشيلسي 19:15 مصر، 20:15 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 30

المباراة الموعد القناة الناقلة ألافيس - غرناطة 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 إلتشي - فالنسيا 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1 أوساسونا - ليفانتي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 رايو فاييكانو - أتلتيكو مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي- الجولة 30

المباراة الموعد القنوات الناقلة نابولي - أودينيزي 16:00 مصر، 17:00 السعودية Lega Serie A YouTube إنتر - فيورنتينا 19:00 مصر، 20:00 السعودية Lega Serie A YouTube كالياري - ميلان 21:45 مصر، 22:45 السعودية Lega Serie A YouTube

الدوري الألماني - الجولة 27

المباراة الموعد هيرتا برلين - هوفنهايم 16:30 مصر، 17:30 السعودية شتوتجارت - أوجسبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية جروتر فيورث - فرايبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية ماينز - أرمينيا بيليفيلد 16:30 مصر، 17:30 السعودية بايرن ميونخ - أونيون برلين 19:30 مصر، 20:30 السعودية

الدوري الفرنسي - الجولة 29

المباراة الموعد القنوات الناقلة لانس - كيلرمون 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 2 نانت - ليل 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري السعودي - الجولة 25

المباراة الموعد القنوات الناقلة الباطن - الرائد 18:45السعودية، 17:45مصر SSC أبها - التعاون 18:55السعودية، 17:55مصر SSC

دوري أبطال إفريقيا - المجموعات