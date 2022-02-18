جدول مباريات اليوم السبت 19 فبراير2022 والقنوات الناقلة

مباريات قوية ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم اليوم السبت 19 فبراير 2022، حيث تشتعل المنافسة في الدوريات الأوروبية الكبرى، وتتواصل المتعة العربية في الدوري السعودي، وتستمر مباريات دوري أبطال إفريقيا.

في الدوري الإنجليزي يكون اليوم مليئًا بالمباريات، وتبدأ المواجهات بمباراة وست هام مع نيوكاسل، وويلعب آرسنال مع برينتفورد، وأستون فيلا مع واتفورد، وليفربول مع نوريتش سيتي، وساوثامبتون مع إيفرتون، ثم تشيلسي يواجه كريستال بالاس، وفي المساء قمة الجولة بين مانشستر سيتي وتوتنهام.

وفي الدوري الإسباني، سيلعب غرناطة مع فياريال، وأوساسونا مع أتلتيكو مدريد، وقادش مع خيتافي، ثم يستضيف ريال مدريد نظيره ألافيس.

وفي الدوري الإيطالي يلعب سامبدوريا مع إمبولي، وروما مع هيلاس فيرونا، ثم يحل ميلان ضيفًا على ساليرنيتانا.

وعربيًا، تستمر مباريات الجولة الـ 21 من الدوري السعودي، وفيها يلعب ضمك مع أبها، والاتفاق مع الطائي.

وتستمر مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وفيها يلعب بترو أتلتيكو مع الوداد، والمريخ مع صن داونز، ويلعب الزمالك أمام ساجرادا، بينما يواجه النجم الساحلي نظيره جالاكسي، وديربي عربي يجمع شباب بلوزداد مع الترجي التونسي.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 19 فبراير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 19 فبراير"19-2-2022" والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي - الجولة 26

المباراة الموعد القنوات الناقلة وست هام - نيوكاسل 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium ليفربول - نوريتش سيتي 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium تشيلسي - كريستال بالاس 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium آرسنال - برينتفورد 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium أستون فيلا - واتفورد 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 ساوثامبتون - إيفرتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 برايتون - بيرنلي 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports Connect مانشستر سيتي - توتنهام 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 25

المباراة الموعد القناة الناقلة غرناطة - فياريال 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 أوساسونا - أتلتيكو مدريد 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1 قادش - خيتافي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 ريال مدريد - ألافيس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي- الجولة 26

المباراة الموعد القنوات الناقلة سامبدوريا - إمبولي 16:00 مصر، 17:00 السعودية Lega Serie A YouTube روما - هيلاس فيرونا 19:00 مصر، 20:00 السعودية Lega Serie A YouTube ساليرنيتانا - ميلان 21:45 مصر، 22:45 السعودية Lega Serie A YouTube

الدوري الألماني - الجولة 23

المباراة الموعد أرمينيا بيليفيلد - أونيون برلين 16:30 مصر، 17:30 السعودية أوجسبورج - فرايبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية شتوتجارت - بوخوم 16:30 مصر، 17:30 السعودية فولفسبورج - هوفنهايم 16:30 مصر، 17:30 السعودية كولن - آينتراخت فرانكفورت 19:30 مصر، 20:30 السعودية

الدوري الفرنسي - الجولة 25

المباراة الموعد القنوات الناقلة لانس - ليون 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 2 نانت - باريس سان جيرمان 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري السعودي - الجولة 21

المباراة الموعد القنوات الناقلة ضمك - أبها 16:10 السعودية، 15:10 مصر SSC الاتفاق - الطائي 18:10 السعودية، 17:10 مصر SSC

دوري أبطال إفريقيا - المجموعات