تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 19 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة للدوريات العربية والأوروبية..

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يوم كروي جديد بعد عودة الحياة إلى أوصال كرة القدم حول العالم، مع عودة دوري روشن السعودي وكذلك الدوريات الأوروبية الكبرى.

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البداية من الدوري السعودي الذي تستمر فيه الإثارة والحماس، بمباريات الجولة الثانية من البطولة، وفيها يلعب الهلال مع الفيحاء، والاتحاد مع الطائي.

وتستمر مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، والتي ستكون بها العديد من المباريات القوية، أبرزها قمة مانشستر يونايتد وتوتنهام، ومانشستر سيتي مع نيوكاسل.

كذلك تستمر مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، والتي فيها يلعب ألميريا مع ريال مدريد، بينما يواجه باريس سان جيرمان نظيره تولوز في الدوري الفرنسي.

وتنطلق أولى جولات الدوري الإيطالي، والتي فيها يلعب فروسينوني مع نابولي، بينما يواجه إنتر نظيره مونزا.

في السطور التالية نستعرض لكم أبرز مباريات اليوم السبت 19 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 19 أغسطس 2023 "19-08-2023"

الدوري السعودي - الجولة 1

المباراة الموعد القناة الناقلة أبها - الرائد 18:00 مصر والسعودية SSC

شاهد الهلال - الفيحاء 21:00 مصر والسعودية SSC

شاهد الاتحاد - الطائي 21:00 مصر والسعودية SSC

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الدوري الإنجليزي - الجولة 2

المباراة الموعد القناة الناقلة ليفربول - بورنموث 17:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium فولهام - برينتفورد 17:00 مصر والسعودية beIN Sports 2 HD Premium وولفرهامبتون - برايتون 17:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 HD Premium توتنهام - مانشستر يونايتد 19:30 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium مانشستر سيتي - نيوكاسل 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 2

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال سوسييداد - سيلتا فيجو 18:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 ألميريا - ريال مدريد 20:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 أوساسونا - أتلتيك بيلباو 22:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 1

المباراة الموعد القناة الناقلة فروسينوني - نابولي 19:30 مصر والسعودية AD SPORTS Premium إمبولي - هيلاس فيرونا 19:30 مصر والسعودية AD SPORTS Premium إنتر - مونزا 21:45 مصر والسعودية AD SPORTS Premium جنوى - فيورنتينا 21:45 مصر والسعودية AD SPORTS Premium

الدوري الفرنسي - الجولة 2

المباراة الموعد القناة الناقلة ليون - مونبيليه 18:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 تولوز - باريس سان جيرمان 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 1

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كأس العالم للسيدات - تحديد المركز الثالث

المباراة الموعد القناة الناقلة السويد - أستراليا 11:00 مصر والسعودية beIN SPORTS PREMIUM 1

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