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جدول مباريات اليوم السبت 19 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

بلال محمد
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دوري روشن السعوديالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني - لا ليجاكأس العالم للسيداتالدوري الفرنسي - ليج 1كأس السوبر الألماني

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 19 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة للدوريات العربية والأوروبية..

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يوم كروي جديد بعد عودة الحياة إلى أوصال كرة القدم حول العالم، مع عودة دوري روشن السعودي وكذلك الدوريات الأوروبية الكبرى.

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البداية من الدوري السعودي الذي تستمر فيه الإثارة والحماس، بمباريات الجولة الثانية من البطولة، وفيها يلعب الهلال مع الفيحاء، والاتحاد مع الطائي.

وتستمر مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، والتي ستكون بها العديد من المباريات القوية، أبرزها قمة مانشستر يونايتد وتوتنهام، ومانشستر سيتي مع نيوكاسل.

كذلك تستمر مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، والتي فيها يلعب ألميريا مع ريال مدريد، بينما يواجه باريس سان جيرمان نظيره تولوز في الدوري الفرنسي.

وتنطلق أولى جولات الدوري الإيطالي، والتي فيها يلعب فروسينوني مع نابولي، بينما يواجه إنتر نظيره مونزا.

في السطور التالية نستعرض لكم أبرز مباريات اليوم السبت 19 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 19 أغسطس 2023 "19-08-2023"

الدوري السعودي - الجولة 1

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أبها - الرائد18:00 مصر والسعوديةSSC
شاهد
الهلال - الفيحاء21:00 مصر والسعوديةSSC
شاهد
الاتحاد - الطائي21:00 مصر والسعوديةSSC
شاهد

الدوري الإنجليزي - الجولة 2

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ليفربول - بورنموث17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
فولهام - برينتفورد17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
وولفرهامبتون - برايتون17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3 HD Premium
توتنهام - مانشستر يونايتد19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
مانشستر سيتي - نيوكاسل22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 2

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ريال سوسييداد - سيلتا فيجو18:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1
ألميريا - ريال مدريد20:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1
أوساسونا - أتلتيك بيلباو22:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 1

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فروسينوني - نابولي19:30 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium
إمبولي - هيلاس فيرونا19:30 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium
إنتر - مونزا21:45 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium
جنوى - فيورنتينا21:45 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium

الدوري الفرنسي - الجولة 2

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ليون - مونبيليه18:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1
تولوز - باريس سان جيرمان22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1

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كأس العالم للسيدات - تحديد المركز الثالث

المباراةالموعدالقناة الناقلة
السويد - أستراليا11:00 مصر والسعوديةbeIN SPORTS PREMIUM 1

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