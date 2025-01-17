تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 18 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات القوية والتي هي على قدر عالي من الأهمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 18 يناير 2025 حيث تعود الدوريات الأوروبية الكبرى من جديد لنتابع الجولة 22 من الدوري الإنجليزي، وكذلك باقي الدوريات الكبرى إلى جانب جولة الحسم في دوري أبطال إفريقيا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 18 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 18 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي والألماني ودوري أبطال إفريقيا.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم السبت 18 يناير 2025 "18-01-2025"

الدوري الإنجليزي - الجولة 22

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق نيوكاسل - بورنموث 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports 1 عبد الله الغامدي برينتفورد - ليفربول 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 1 علي محمد علي ليستر سيتي - فولهام 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 2 نوفل باشي وست هام - كريستال بالاس 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports Xtra 2 سمير اليعقوبي آرسنال - أستون فيلا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 1 حسن العيدروس

الدوري الإيطالي - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بولونيا - مونزا 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD Sports Premium 1 حازم عبد السلام يوفنتوس - ميلان 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD Sports Premium 1 فارس عوض أتالانتا - نابولي 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sports Premium 1 بلال علام

الدوري الإسباني - الجولة 20

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق جيرونا - إشبيلية 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 3 حسن العيدروس ليجانيس - أتلتيكو مدريد 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports 3 باسم الزير ريال بيتيس - ديبورتيفو ألافيس 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 3 محمد بركات خيتافي - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 علي سعيد الكعبي

الدوري الفرنسي - الجولة 18

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق لانس - باريس سان جيرمان 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 4 أحمد البلوشي رين - بريست 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports 2 باسم الزير ليون - تولوز 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 4 محمد المبروكي

الدوري الألماني - الجولة 18

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق شتوتجارت - فرايبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية TOD أحمد عبده بايرن ميونخ - فولفسبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports 5 محمد بركات هايدنهايم - سانت باولي 16:30 مصر، 17:30 السعودية TOD أحمد البلوشي بوخوم - لايبزيج 16:30 مصر، 17:30 السعودية TOD منتصر الأزهري هولشتاين كيل - هوفنهايم 16:30 مصر، 17:30 السعودية TOD نوفل باشي باير ليفركوزن - بوروسيا مونشنجلادباخ 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 5 محمد السعدي

دوري أبطال إفريقيا - الجولة 6