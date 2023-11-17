جدول مباريات اليوم السبت 18 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 18 نوفمبر 2023 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

سيكون عشاق كرة القدم حول العالم على موعد مع وجبة كروية دسمة، يوم السبت 18 نوفمبر 2023، حيث تتواصل منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في أكثر من قارة، بالإضافة إلى بماريات تصفيات يورو 2024.

وفي تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، تتواصل مباريات الجولة الأولى بعد ن المباريات، أبرزها مواجهة ليبيا جنوب إفريقيا مع بنين، والسنغال مع جنوب السودان.

وبالانتقال إلى تصفيات يورو 2024، تقام العديد من المباريات التي قد تحدد الصورة النهائية للمتأهل إلى البطولة التي تقام في ألمانيا، وعلى رأسها مواجهتي فرنسا مع جبل طارق، وهولندا مع ايرلندا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 18 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 18 نوفمبر 2023 "18-11-2023"

تصفيات يورو 2024 - الجولة 9

المباراة الموعد القناة الناقلة ارمينيا - ويلز 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 1 روسيا البيضاء - اندورا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 2 لاتفيا - كرواتيا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1 هولندا - ايرلندا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 1 فرنسا - جبل طارق 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 2

تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 1