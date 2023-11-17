جدول مباريات اليوم السبت 18 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

بلال محمد
Ibrahima Konate Kylian Mbappe FranceGetty
تصفيات كأس أوروباتصفيات أفريقيا لكأس العالم

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 18 نوفمبر 2023 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

سيكون عشاق كرة القدم حول العالم على موعد مع وجبة كروية دسمة، يوم السبت 18 نوفمبر 2023، حيث تتواصل منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في أكثر من قارة، بالإضافة إلى بماريات تصفيات يورو 2024.

وفي تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، تتواصل مباريات الجولة الأولى بعد ن المباريات، أبرزها مواجهة ليبيا جنوب إفريقيا مع بنين، والسنغال مع جنوب السودان.

وبالانتقال إلى تصفيات يورو 2024، تقام العديد من المباريات التي قد تحدد الصورة النهائية للمتأهل إلى البطولة التي تقام في ألمانيا، وعلى رأسها مواجهتي فرنسا مع جبل طارق، وهولندا مع ايرلندا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 18 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 18 نوفمبر 2023 "18-11-2023"

تصفيات يورو 2024 - الجولة 9

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ارمينيا - ويلز16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports HD 1
روسيا البيضاء - اندورا19:00 مصر، 20:00 السعوديةbeIN Sports HD 2
لاتفيا - كرواتيا19:00 مصر، 20:00 السعوديةbeIN Sports HD 1
هولندا - ايرلندا21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports HD 1
فرنسا - جبل طارق21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports HD 2

تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 1

المباراةالموعدالقناة الناقلة
جنوب افريقيا - بنين15:00 مصر، 16:00 السعوديةSSC1 HD
النيجر - تنزانيا18:00 مصر، 19:00 السعوديةSSC1 HD
السنغال - جنوب السودان21:00 مصر، 22:00 السعوديةSSC1 HD

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