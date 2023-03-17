جدول مباريات اليوم السبت 18 مارس 2023 والقنوات الناقلة

بلال محمد
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Manchester City celebration RB Leipzig Champions League 2022-23Getty Images
الدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الإيطالي - سيري آدوري أبطال أفريقيادوري روشن السعودي

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 18 مارس 2023 في الدوريات الأوروبية والعالمية والعربية والقنوات الناقلة.

يتجدد اللقاء يوم السبت 18 مارس 2023، بمباريات هامة على الصعيدين العربي والعالمي تعود لتدير عجلة كرة القدم من جديد، جولة جديدة ساخنة في الكرة الأوروبية، إلى جانب مباريات دوري أبطال إفريقيا، ودوري روشن السعودي.

سنكون على موعد مع يوم مزدحم بالمباريات القوية في الدوري الإنجليزي، إذ يلعب ساوثامبتون مع توتنهام، ويلعب تشيلسي مع إيفرتون، وفي كأس الاتحاد الإنجليزي يواجه مانشستر سيتي نظيره بيرنلي.

وفي الدوري الإسباني يلعب أتلتيكو مدريد مع فالنسيا، بينما يواجه أودينيزي نظيره ميلان في الدوري الإيطالي.

ويكون اليوم مزدحمًا بالمباريات القوية في دوري روشن السعودي، إذ يلعب الفتح مع الاتحاد، والهلال أمام الاتفاق، والنصر مع أبها، والرائد أمام الشباب

ونشهد خمس مباريات في ختام الجولة الخامسة لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، إذ يلعب فيتا كلوب مع الوداد، والهلال أمام صن داونز.

في السطور التالية نتعرف على أبرز مباريات اليوم السبت الموافق 18 مارس 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات الأخرى عالميًا وعربيًا.

جدول مباريات اليوم السبت 18 مارس 2023 "18-03-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة 28

 المباراةالموعدالقناة الناقلة
ساوثامبتون - توتنهام17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeiN Sports HD 1 Premium
أستون فيلا - بورنموث17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeiN Sports HD 2 Premium
برينتفورد - ليستر سيتي17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeiN Sports HD 3 Premium
برينتفورد - ليدز يونايتد17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports HD Xtra 1
تشيلسي - إيفرتون19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeiN Sports HD 2 Premium

كأس الاتحاد الإنجليزي - ربع النهائي

 المباراةالموعدالقناة الناقلة
مانشستر سيتي - بيرنلي19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 26

 المباراةالموعدالقناة الناقلة
ألميريا - قادش15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD1
رايو فايكانو - جيرونا17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports HD1
إسبانيول - سيلتا فيجو19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD1
أتلتيكو مدريد - فالنسيا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD1

الدوري الإيطالي - الجولة 27

 المباراةالموعدالقناة الناقلة
مونزا - كريمونيزي16:00 مصر، 17:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
ساليرنيتانا - بولونيا19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
أودينيزي - ميلان21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة 25

 المباراةالموعدالقناة الناقلة
بوروسيا دورتموند - كولن19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports1

دوري أبطال إفريقيا - المجموعات

 المباراةالموعدالقناة الناقلة
فيتا كلوب - الوداد15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports 5 HD
الهلال - صن داونز15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports 4 HD
فيبرس - الرجاء18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports 4 HD
سيمبا - حوريا18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports 7 HD
شبيبة القبائل - بترو أتلتيكو21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 4 HD

دوري روشن السعودي - الجولة 20

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الفتح - الاتحاد16:00 السعودية، 15:00 مصرSSC
الهلال - الاتفاق20:30 السعودية، 19:30 مصرSSC
النصر - أبها20:30 السعودية، 19:30 مصرSSC
الرائد - الشباب20:30 السعودية، 19:30 مصرSSC

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