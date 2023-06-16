جدول مباريات اليوم السبت 17 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
Cristiano Ronaldo Portugal Edin Dzeko Bosnia and Herzegovina(C)Getty Images
تصفيات كأس أوروبامباريات وديةتصفيات كأس أمم افريقيا

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 17 يونيو 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

انتهت بطولات الأندية في أوروبا والعديد من الدول العربية، إلا أن إثارة كرة القدم لا تنتهي، حيث من المنتظر أن نتابع يوم السبت 17 يونيو 2023 العديد من المباريات القوية والمرتقبة.

يستعرض معكم "جول Goal" مباريات هذا اليوم الكروي المرتقب، حيث سنتابع سويًا يومًا مليئًا بالمتعة والإثارة على الرغم من قلة المباريات في الوقت الحالي.

ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم السبت 17 يونيو 2023 بمواجهات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، حيث تتنافس العديد من المنتخبات مثل البرتغال والنرويج وبلجيكا في العديد من المباريات المرتقبة.

كما نشهد أيضًا عددًا من المباريات الودية الدولية، أبرزها مواجهة البرازيل ضد غينيا، بالإضافة إلى مواجهات قوية على مستوى تصفيات أمم إفريقيا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 17 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 17 يونيو 2023 "17-06-2023"

تصفيات أمم أوروبا - الجولة 3

المباراةالموعدالقناة الناقلة
النرويج - اسكتلندا19:00 مصر والسعوديةPremier Sports 1 HD
بلجيكا - النمسا21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD
البرتغال - البوسنة21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1 Premium

تصفيات أمم إفريقيا - الجولة 6

المباراةالموعدالقناة الناقلة
غينيا الاستوائية - تونس18:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3
جنوب إفريقيا - المغرب18:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 4
بوتسوانا - ليبيا19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2

مباريات دولية ودية - منتخبات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
البرازيل - غينيا22:30 مصر والسعوديةbeIN Sports

طالع الجدول بالكامل من هنا