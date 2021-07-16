جدول مباريات اليوم السبت 17 يوليو 2021 والقنوات الناقلة
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السبت 17 يوليو 2021، يوم منتظر على الصعيد الكروي بكل المقاييس، وخصوصًا في قارة إفريقيا، وبالتحديد بمصر وجنوب إفريقيا.
الأهلي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا يستعد لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي المسابقة القارية، بالمباراة المزمع إقامتها بالدار البيضاء بالمغرب.
وفي بطولة الكأس الذهبية، يلعب منتخب جامايكا مع جوادلوب، فيما تلتقي كوستاريكا مع سورينام، وذلك لحساب دور المجموعات.
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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 17 يوليو 2021 والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم السبت 17 يوليو "17-7-2021":
|بطولة الكأس الذهبية - دور المجموعات
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|جوادلوب - جامايكا
|00:30 مصر، 01:30 قطر
|beIN Sports 1 HD Premium
|كوستاريكا - سورينام
|02:30 مصر، 03:30 قطر
|beIN Sports 1 HD Premium
|نهائي دوري أبطال إفريقيا
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|الأهلي - كايزر تشيفز
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports HD 4