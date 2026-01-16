تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 17 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 17 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 17 يناير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 17 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 17 يناير 2026؟

يمكن متابعة دوري روشن السعودي ودوري يلو عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات كأس أفريقيا والدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي وكأس آسيا تحت 23 عامًا عبر تطبيق "TOD".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الجمعة 16 يناير 2026 "16-01-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الفيحاء - ضمك16:35 السعودية، 17:35 الإماراتثمانية
الخلود - الأهلي18:10 السعودية، 19:10 الإماراتثمانية
النصر - الشباب20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانية

كأس أفريقيا 2025 - تحديد المركز الثالث

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
مصر - نيجيريا18:00 مصر، 17:00 المغربbeIN Max 1علي محمد علي

الدوري الإنجليزي - الجولة 22

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي 15:30 السعودية، 16:30 الإماراتbeIN Sports 1حفيظ دراجي
تشيلسي - برينتفورد 18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN Sports 3أحمد البلوشي
ليدز يونايتد - فولهام 18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN Sports 4محمد المبروكي
ليفربول - بيرنلي 18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN Sports 1عامر الخوذيري
سندرلاند - كريستال بالاس 18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN Sports 5أحمد عبده
توتنهام - وست هام 18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN Sports 6حسن العيدروس
نوتنجهام فورست - آرسنال20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN Sports 1محمد بركات

الدوري الإسباني - الجولة 20

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ريال مدريد - ليفانتي 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN Sports 2عصام الشوالي
ريال مايوركا - أتلتيك بيلباو 18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN Sports 8بكر علوان
أوساسونا - ريال أوفييدو 20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN Sports 3باسم الزير
ريال بيتيس - فياريال23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 3نوفل باشي

الدوري الفرنسي - الجولة 18

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
لانس - أوكسير 19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN Sports 9محمد نضال
تولوز - نيس 21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN Sports 4عامر الخوذيري
أنجيه - مارسيليا23:05 السعودية، 00:05 الإماراتbeIN Sports 2أحمد البلوشي

الدوري الإيطالي - الجولة 21

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمغلق
أودينيزي - إنتر 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتstc tvفيصل الهندي
نابولي - ساسوولو 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتstc tvحازم عبد السلام
كالياري - يوفنتوس22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tvأحمد الحامد

الدوري الألماني - الجولة 18

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بوروسيا دورتموند - سانت باولي 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهدعبدالله الشهري
كولن - ماينز 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد-
هامبورج - بوروسيا مونشنجلادباخ 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد-
هوفنهايم - باير ليفركوزن 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهدفهد عريشي
فولفسبورج - هايدنهايم 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد-
لايبزيج - بايرن ميونخ20:30 السعودية، 21:30 الإماراتشاهدعبد العزيز السبر
إم بي سي أكشن

دوري يلو - الجولة 17

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الأنوار - العروبة 15:30 السعودية، 16:30 الإماراتثمانية
الزلفي - العلا 15:30 السعودية، 16:30 الإماراتثمانية
أبها - الرائد 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتثمانية
جدة - الطائي17:10 السعودية، 18:10 الإماراتثمانية

كأس الرابطة المصرية - الجولة 7

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
زد - كهرباء الإسماعيلية 17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport
حرس الحدود - الاتحاد السكندري 17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport
الإسماعيلي - وادي دجلة 20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport
مودرن سبورت - الجونة20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport

كأس آسيا تحت 23 عامًا - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أوزبكستان - الصين14:30 السعودية، 15:30 الإماراتbeIN Sports 7عبدالله الغامدي
أستراليا - كوريا الجنوبية18:30 السعودية، 19:30 الإماراتbeIN Sports 7نوفل باشي

