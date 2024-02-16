تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 17 فبراير 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة وباقي البطولات العالمية..

SHAHID

يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع استمرار مباريات دوري روشن السعودي ومواجهات أوروبية على أعلى مستوى.

وسنكون على موعد مع مباريات قوية في مباريات دوري روشن، إذ يلعب النصر مع الفتح والحزم مع الفيحاء.

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كما تعود مباريات الدوري الإنجليزي بمجموعة من المباريات المثيرة، وكذلك كبار الدوريات الأوروبية الكبرى.

ونستعرض معكم مباريات اليوم السبت 17 فبراير 2024 في الدوري السعودي والبطولات المختلفة عربيًا وعالميًا والقنوات الناقلة..

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جدول مباريات اليوم السبت 17 فبراير 2024 "17-02-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق الحزم - الفيحاء 17:00 السعودية 16:00 مصر شاهد عبدالله الغامدي

عبد العزيز الزيد النصر - الفتح 20:00 السعودية، 19:00 مصر شاهد أحمد النفيسة

فهد العتيبي

حاتم بطيشة

الدوري الإيطالي - الجولة 25

المباراة الموعد القناة الناقلة نابولي - جنوة 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD Sports Premium 1 هيلاس فيونا - يوفنتوس 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD Sports Premium 1 أتالانتا - تورينو 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sports Premium 1

الدوري الإسباني - الجولة 25

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق أتلتيكو مدريد - لاس بالماس 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 نوفل باشي أوساسونا - قادش 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 3 محمد السعدي سيلتا فيجو - برشلونة 20:30 السعودية، 19:30 مصر beIN Sports HD 3 أحمد البلوشي فالنسيا - إشبيلية 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 3 أحمد عبده

الدوري الفرنسي - الجولة 22

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق ليل - لوهافر 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 4 نوفل باشي نانت - باريس سان جيرمان 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 علي محمد علي

الدوري الألماني - الجولة 22

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق فولفسبورج - بوروسيا دورتموند 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports HD 5 عادل خلو ماينز - أوجسبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية TOD أحمد المعمري هوفنهايم - أونيون برلين 16:30 مصر، 17:30 السعودية TOD مضر اليوسف هايدنهايم - باير ليفركوزن 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports HD 5 جواد بدة دارمشتات - شتوتجارت 16:30 مصر، 17:30 السعودية TOD سمير اليعقوبي لايبزيج - بوروسيا مونشنجلادباخ 20:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 5 باسم الزير

الدوري الإنجليزي - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق برينتفورد - ليفربول 14 :30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports HD 1 حفيظ دراجي بيرنلي - آرسنال 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 1 عامر الخوذيري فولهام - أستون فيلا 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports Xtra 2 محمد المبروكي نيوكاسل - بورنموث 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 2 حسن العيدروس نوتنجهام فورست - وست هام 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports Xtra 3 منتصر الأزهري توتنهام - وولفرهامبتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports Xtra 1 محمد بركات مانشستر سيتي - تشيلسي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 عصام الشوالي

الدوري المغربي - الجولة 19

المباراة الموعد القناة الناقلة أولمبيك آسفي - الشباب الرياضي السالمي 18:00 السعودية، 16:00 المغرب المغربية الرياضية الوداد - نهضة بركان 20:00 السعودية، 18:00 المغرب المغربية الرياضية المغرب الفاسي - نهضة الزمامرة 20:00 السعودية، 18:00 المغرب المغربية الرياضية الاتحاد التوركي - الرجاء 22:00 السعودية، 20:00 المغرب المغربية الرياضية

دوري يلو - الجولة 18

المباراة الموعد القناة الناقلة أحد - هجر 16:15 السعودية، 15:15 مصر السعودية الرياضية