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أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 17 فبراير 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

دوري روشن السعوديالمغرب 1الدوري الإسباني – الليجاالدوري الفرنسي – الدرجة الأولىالدوري الإيطالي الدرجة الأولىالدوري الألماني الدرجة الأولىدوري أبطال آسياالدوري الإنجليزي الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 17 فبراير 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة وباقي البطولات العالمية..

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يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع استمرار مباريات دوري روشن السعودي ومواجهات أوروبية على أعلى مستوى.

وسنكون على موعد مع مباريات قوية في مباريات دوري روشن، إذ يلعب النصر مع الفتح والحزم مع الفيحاء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كما تعود مباريات الدوري الإنجليزي بمجموعة من المباريات المثيرة، وكذلك كبار الدوريات الأوروبية الكبرى.

ونستعرض معكم مباريات اليوم السبت 17 فبراير 2024 في الدوري السعودي والبطولات المختلفة عربيًا وعالميًا والقنوات الناقلة..

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جدول مباريات اليوم السبت 17 فبراير 2024 "17-02-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 20

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
الحزم - الفيحاء17:00 السعودية 16:00 مصرشاهدعبدالله الغامدي
عبد العزيز الزيد
النصر - الفتح20:00 السعودية، 19:00 مصرشاهدأحمد النفيسة
فهد العتيبي
حاتم بطيشة
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الدوري الإيطالي - الجولة 25

المباراةالموعدالقناة الناقلة
نابولي - جنوة16:00 مصر، 17:00 السعوديةAD Sports Premium 1
هيلاس فيونا - يوفنتوس19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD Sports Premium 1
أتالانتا - تورينو21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD Sports Premium 1

الدوري الإسباني - الجولة 25

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
أتلتيكو مدريد - لاس بالماس15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD 3نوفل باشي
أوساسونا - قادش17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports HD 3محمد السعدي
سيلتا فيجو - برشلونة20:30 السعودية، 19:30 مصرbeIN Sports HD 3أحمد البلوشي
فالنسيا - إشبيلية23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN Sports HD 3أحمد عبده

الدوري الفرنسي - الجولة 22

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
ليل - لوهافر18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports HD 4نوفل باشي
نانت - باريس سان جيرمان22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1علي محمد علي

الدوري الألماني - الجولة 22

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
فولفسبورج - بوروسيا دورتموند16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN Sports HD 5عادل خلو
ماينز - أوجسبورج16:30 مصر، 17:30 السعوديةTODأحمد المعمري
هوفنهايم - أونيون برلين16:30 مصر، 17:30 السعوديةTODمضر اليوسف
هايدنهايم - باير ليفركوزن16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN Sports HD 5جواد بدة
دارمشتات - شتوتجارت16:30 مصر، 17:30 السعوديةTODسمير اليعقوبي
لايبزيج - بوروسيا مونشنجلادباخ20:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports HD 5باسم الزير

الدوري الإنجليزي - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
برينتفورد - ليفربول14:30 مصر، 15:30 السعوديةbeIN Sports HD 1حفيظ دراجي
بيرنلي - آرسنال17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports HD 1عامر الخوذيري
فولهام - أستون فيلا17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 2محمد المبروكي
نيوكاسل - بورنموث17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports HD 2حسن العيدروس
نوتنجهام فورست - وست هام17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 3منتصر الأزهري
توتنهام - وولفرهامبتون17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 1محمد بركات
مانشستر سيتي - تشيلسي19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 1عصام الشوالي

الدوري المغربي - الجولة 19

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أولمبيك آسفي - الشباب الرياضي السالمي18:00 السعودية، 16:00 المغربالمغربية الرياضية
الوداد - نهضة بركان20:00 السعودية، 18:00 المغربالمغربية الرياضية
المغرب الفاسي - نهضة الزمامرة20:00 السعودية، 18:00 المغربالمغربية الرياضية
الاتحاد التوركي - الرجاء22:00 السعودية، 20:00 المغربالمغربية الرياضية

دوري يلو - الجولة 18

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أحد - هجر16:15 السعودية، 15:15 مصرالسعودية الرياضية
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