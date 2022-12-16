جدول مباريات اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة

يوم ينتظره الجمهور المغربي والعربي على أحر من الجمر، كيف لا والتاريخ العربي كله ينتظر أول ميدالية في تاريخ مشاركات العرب بكأس العالم بفارغ الصبر.
المنتخب المغربي الذي صنع الحدث طيلة شهر كامل في مونديال قطر 2022، يستعد لخوض آخر مبارياته وربما أهمها على الإطلاق ضد كرواتيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم قطر 2022.
يصطدم في هذا الطريق بمنتخب كرواتيا الصعب وصيف النسخة الماضية من المونديال والذي حقق واحدة من كبرى مفاجآت 2022 بإقصاء البرازيل من البطولة.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 "17-12-2022"
كأس العالم 2022 – تحديد المركز الثالث
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|المغرب - كرواتيا
|16:00 المغرب، 18:00 قطر والسعودية
|beIN Sports HD 1 Max
beIN Sports HD 3 Max
beIN Sports HD 5 Max
beIN Sports HD
أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟
شكرًا للتصويت.
سيتم مشاركة النتائج قريبًا.
أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟
اختيارات المحررين
- ميسي أم مارادونا؟ النقاش محسوم مسبقاً!
- جول إنسايدر | استاد 974.. ملايين متحركة وملعب فريد من نوعه!
- "الحريف القديم" ميسي أمام مبابي "الجديد".. المنافسة على المونديال والكرة الذهبية!
- أسود الأطلس جعلت الديوك تظهر كالجبناء.. ردود أفعال خسارة المغرب ضد فرنسا
- أمل حمدون والمغرب عظيم .. كوميكس نصف نهائي كأس العالم