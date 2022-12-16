تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة.

يوم ينتظره الجمهور المغربي والعربي على أحر من الجمر، كيف لا والتاريخ العربي كله ينتظر أول ميدالية في تاريخ مشاركات العرب بكأس العالم بفارغ الصبر.

المنتخب المغربي الذي صنع الحدث طيلة شهر كامل في مونديال قطر 2022، يستعد لخوض آخر مبارياته وربما أهمها على الإطلاق ضد كرواتيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم قطر 2022.

يصطدم في هذا الطريق بمنتخب كرواتيا الصعب وصيف النسخة الماضية من المونديال والذي حقق واحدة من كبرى مفاجآت 2022 بإقصاء البرازيل من البطولة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 "17-12-2022"

كأس العالم 2022 – تحديد المركز الثالث