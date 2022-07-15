جدول مباريات اليوم السبت 16 يوليو 2022 والقنوات الناقلة
نعيش هذه الأيام الفترة غير المحببة لجمهور كرة القدم، وهي فترة نهاية الدوريات الأوروبية ومعظم العربية، وتوقف الساحرة المستديرة عن الدوران.
لكن، ورغم انتهاء الموسم، سنكون يوم السبت 16 يوليو 2022 على موعد مع عدد من المباريات.
تنطلق اليوم الجولة 25 من الدوري المصري، ويواجه نادي الزمالك نادي غزل المحلة وفيوتشر الإسماعيلي، كما يلتقي نادي بيراميدز مع النادي الأهلي.
اختيارات المحررين
وفي إطار استعدادات الأندية الأوروبية للموسم الجديد، يواجه إشبيلية توتنهام وميلان كولن وروما بورتيمونينسي وإنتر موناكو.
جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 16 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم السبت 16 يوليو 2022 "16-07-2022"
الدوري المصري
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
غزل المحلة - الزمالك
18:30 مصر، 19:30 السعودية
OnTime Sports
فيوتشر - الإسماعيلي
18:30 مصر، 19:30 السعودية
OnTime Sports
بيراميدز - الأهلي
21:00 مصر، 22:00 السعودية
OnTime Sports
مباريات ودية
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
إشبيلية - توتنهام
13:00 مصر، 14:00 السعودية
|Sharjah Sport HD
كولن - ميلان
19:00 مصر، 20:00 السعودية
غير مذاعة عربيًا
روما - بورتيمونينسي
20:00 مصر، 21:00 السعودية
غير مذاعة عربيًا
إنتر - موناكو
20:30 مصر، 21:30 السعودية
غير مذاعة عربيًا