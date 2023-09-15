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جدول مباريات اليوم السبت 16 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

بلال محمد
Al NassrGetty
دوري روشن السعوديالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الألماني - بوندسليجاالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني - لا ليجا

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 16 سبتمبر 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات والمعلقين؟

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يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة بعد عودة الحياة إلى أوصال كرة القدم حول العالم، مع عودة الدوريات السعودية وكذلك الدوريات الأوروبية الكبرى بعد توقف دام قرابة العشرة أيام.

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ونستعرض معكم مباريات اليوم السبت 16 سبتمبر 2023 حيث نتابع الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2023-2024، والتي نشاهد فيها مباريات الرائد والنصر والأهلي والتعاون.

وتعود المتعة من جديد في الملاعب الإنجليزية، إذ تنطلق مباريات الجولة الخامسة من البطولة، وفيها يلعب وولفرهامبتون أمام ليفربول، ومانشستر يونايتد أمام برايتون ووست هام يستضيف مانشستر سيتي بينما يلعب توتنهام أمام شيفيلد يونايتد.

وفي الدوري الإسباني يلعب أتلتيكو مدريد أمام فالنسيا، ويواجه برشلونة نظيره ريال بيتيس.

وستتجه الأنظار إلى إيطاليا في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، عندما يلعب إنتر أمام ميلان في ديربي الغضب، ويوفنتوس امام لاتسيو، ونابولي يحل ضيفًا على جنوى.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 16 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 16 سبتمبر 2023 "16-09-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 6

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
أبها - الاتفاق15:00 مصر والسعودية-شاهد
الحزم - الطائي18:00 مصر والسعودية-شاهد
الرائد - النصر18:00 مصر والسعودية-شاهد
الأهلي - التعاون21:00 مصر والسعوديةفهد العتيبيشاهد

الدوري الإنجليزي - الجولة 6

المباراةالموعدالقناة الناقلة
وولفرهامبتون - ليفربول14:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1
وست هام - مانشستر سيتي17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1
مانشستر يونايتد - برايتون17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2
توتنهام - شيفيلد17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 6
نيوكاسل - برينتفورد19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1

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الدوري الإسباني - الجولة 5

المباراةالموعدالمعلقالقناة الناقلة
أتلتيك بيلباو - قادش15:00 مصر والسعودية-beIN Sports HD 3
فالنسيا - أتلتيكو مدريد17:15 مصر والسعوديةعلي محمد عليbeIN Sports HD 3
سيلتا فيجو - ريال مايوركا19:30 مصر والسعودية-beIN Sports HD 3
برشلونة - ريال بيتيس22:00 مصر والسعوديةحسن العيدروسbeIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 4

المباراةالموعدالمعلقالقناة الناقلة
يوفنتوس - لاتسيو16:00 مصر والسعوديةمحمد الشامسيAD SPORTS Premium 1
إنتر - ميلان19:00 مصر والسعوديةمحمد الشامسيAD SPORTS Premium 1
جنوى - نابولي21:45 مصر والسعوديةحازم عبد السلامAD SPORTS Premium 1

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