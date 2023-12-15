جدول مباريات اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة وأبرز المعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي، الدوري الإسباني والإنجليزي، وباقي المسابقات الكبرى والقنوات الناقلة

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في وجود روشن السعودي ومباريات أخرى مثيرة في الدوريات الخمس الكبرى.

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البداية بمباريات دوري روشن السعودي ومباراتين للرياض ضد الخليج والاتفاق أمام التعاون.

أما على المستوى الأوروبي، فهناك مباريات بارزة في الدوري الإنجليزي أهمها مواجهة مانشستر ستي ضد كريستال بالاس، بينما يحل برشلونة ضيفًا على فالنسيا في الدوري الإسباني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 "16-12-2023"

دوري روشن - الجولة 17

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الرياض - الخليج 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد محمد الخامسي SSC 1 HD SSC 1 SD أحمد النفيسة الاتفاق - التعاون 20:00 السعودية، 21:00 مصر شاهد رؤوف خليف SSC SPORT 1 HD SSC SPORT 5 HD عبدالله الغامدي SSC SPORT 1 SD عبدالإله العمري

الدوري الإنجليزي - الجولة 17

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بورنموث - لوتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports Xtra 2 جواد بدة تشيلسي - شيفيلد يونايتد 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports Xtra 1 عصام الشوالي مانشستر سيتي - كريستال بالاس 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 1 عامر الخوذيري نيوكاسل يونايتد - فولهام 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 2 علي محمد علي بيرنلي - إيفرتون 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 أحمد البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة 17

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق سيلتا فيجو - غرناطة 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 محمد فوزري أتلتيك بيلباو - أتلتيكو مدريد 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 3 حسن العيدروس إشبيلية - خيتافي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 محمد بركات فالنسيا - برشلونة 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 1 حفيظ الدراجي

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الدوري الإيطالي - الجولة 16

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ليتشي - فروزينوني 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD Sport Premium 1 HD غازي العمري نابولي - كالياري 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD Sport Premium 1 HD ميشيل سعد تورينو - إمبولي 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sport Premium 1 HD -

الدوري الألماني - الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ماينتس - هايندهايم 16:30 مصر، 17:30 السعودية TOD TV أحمد المعمري بوخوم - أونيون برلين 16:30 مصر، 17:30 السعودية TOD TV أحمد فؤاد أوجسبورج - بوروسيا دورتموند 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports HD 5 باسم الزير دارمشتات - فولفسبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports HD 6 أحمد عبده لايبزيج - هوفنهايم 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 5 عادل خلو

الدوري الفرنسي - الجولة 16

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق لوهافر - نيس 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 4 مضر اليوسف لانس - ريمس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 4 نوفل باشي

الدوري المصري - الجولة 9

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق إنبي - الإسماعيلي 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports HD 1 -

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