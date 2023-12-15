جدول مباريات اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة وأبرز المعلقين

مصعب صلاح
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دوري روشن السعوديالدوري الإنجليزي الممتازفالنسيا v برشلونةفالنسيابرشلونةالدوري المصري الممتازالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الإيطالي - سيري آالدوري الألماني - بوندسليجا

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي، الدوري الإسباني والإنجليزي، وباقي المسابقات الكبرى والقنوات الناقلة

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في وجود روشن السعودي ومباريات أخرى مثيرة في الدوريات الخمس الكبرى.

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البداية بمباريات دوري روشن السعودي ومباراتين للرياض ضد الخليج والاتفاق أمام التعاون.

أما على المستوى الأوروبي، فهناك مباريات بارزة في الدوري الإنجليزي أهمها مواجهة مانشستر ستي ضد كريستال بالاس، بينما يحل برشلونة ضيفًا على فالنسيا في الدوري الإسباني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 "16-12-2023"

دوري روشن - الجولة 17

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الرياض - الخليج18:00 السعودية، 17:00 مصرشاهدمحمد الخامسي
SSC 1 HD
SSC 1 SDأحمد النفيسة
الاتفاق - التعاون20:00 السعودية، 21:00 مصرشاهدرؤوف خليف
SSC SPORT 1 HD
SSC SPORT 5 HDعبدالله الغامدي
SSC SPORT 1 SDعبدالإله العمري

الدوري الإنجليزي - الجولة 17

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بورنموث - لوتون17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 2جواد بدة
تشيلسي - شيفيلد يونايتد17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 1عصام الشوالي
مانشستر سيتي - كريستال بالاس17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports HD 1عامر الخوذيري
نيوكاسل يونايتد - فولهام17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports HD 2علي محمد علي
بيرنلي - إيفرتون19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 1أحمد البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة 17

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
سيلتا فيجو - غرناطة15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD 3محمد فوزري
أتلتيك بيلباو - أتلتيكو مدريد17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports HD 3حسن العيدروس
إشبيلية - خيتافي19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 3محمد بركات
فالنسيا - برشلونة19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports HD 1حفيظ الدراجي

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الدوري الإيطالي - الجولة 16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ليتشي - فروزينوني16:00 مصر، 17:00 السعودية AD Sport Premium 1 HDغازي العمري
نابولي - كالياري19:00 مصر، 20:00 السعودية AD Sport Premium 1 HDميشيل سعد
تورينو - إمبولي21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sport Premium 1 HD-

الدوري الألماني - الجولة 15

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ماينتس - هايندهايم16:30 مصر، 17:30 السعوديةTOD TVأحمد المعمري
بوخوم - أونيون برلين16:30 مصر، 17:30 السعوديةTOD TVأحمد فؤاد
أوجسبورج - بوروسيا دورتموند16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN Sports HD 5باسم الزير
دارمشتات - فولفسبورج16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN Sports HD 6أحمد عبده
لايبزيج - هوفنهايم19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 5عادل خلو

الدوري الفرنسي - الجولة 16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
لوهافر - نيس18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports HD 4مضر اليوسف
لانس - ريمس22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 4نوفل باشي

الدوري المصري - الجولة 9

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
إنبي - الإسماعيلي19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sports HD 1-

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