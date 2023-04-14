جدول مباريات اليوم السبت 15 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

يوم جديد تشتعل فيه المنافسات الكروية من جديد في شتى أنحاء العالم، سواء في المنطقة العربية أو البطولات الأوروبية.
الدوريات الكبرى تعود إلى معتركها من جديد، ريال مدريد في إسبانيا يطمح لمواصلة الفوز وتخطي عقبة قادش وتضييق الخناق على برشلونة.
وفي إنجلترا مانشستر سيتي يريد تخطي عقبة ليستر سيتي وتضييق الخناق أكثر على آرسنال.
بينما في فرنسا قمة كبيرة بين باريس سان جيرمان ووصيفه لانس في الدوري الفرنسي.
السطور التالية تحمل لكم أبرز مباريات اليوم 15 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم 15 أبريل 2023 "15-04-2023"
الدوري الإنجليزي - الجولة 31
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|أستون فيلا - نيوكاسل
|13:30 مصر، 14:30 السعودية
|لbeIN Sports 1 HD Premium
|تشيلسي - برايتون
|16:00 مصر، 17:00 السعودية
|لbeIN Sports 2 HD Premium
|توتنهام - بورنموث
|16:00 مصر، 17:00 السعودية
|لbeIN Sports 1 HD Premium
|مانشستر سيتي - ليستر سيتي
|18:30 مصر، 19:30 السعودية
|لbeIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني - الجولة 29
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|قاديش - ريال مدريد
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي - الجولة 30
|المباراة
الموعد
|القنوات الناقلة
|بولونيا - ميلان
|15:00 مصر، 16:00 السعودية
|AD SPORTS PREMIUM 1
|نابولي - هيلاس فيرونا
|18:00 مصر، 19:00 السعودية
|AD SPORTS PREMIUM 1
|إنتر ميلانو - مونزا
|20:45 مصر، 21:45 السعودية
|AD SPORTS PREMIUM 1
الدوري الألماني - الجولة 28
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|بايرن ميونخ - هوفنهايم
|15:30 مصر، 16:30 السعودية
|beIN Sports HD 3
|شتوتجارت - بوروسيا دورتموند
|15:30 مصر، 16:30 السعودية
|beIN Sports HD 4
الدوري الفرنسي - الجولة 31
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|باريس سان جيرمان - لانس
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports Premium HD 1
الدوري المغربي - الجولة 23
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الرجاء - شباب السوالم
|01:00 السعودية، 22:00 المغرب
|المغربية إتش دي
|الاتحاد الرياضي التوركي - الوداد
|01:00 السعودية، 22:00 المغرب
|الرياضية المغربية إتش دي
الدوري المصري - الجولة 25
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|البنك الأهلي - طلائع الجيش
|21:15 مصر، 22:15 السعودية
|أون تايم سبورتس
دوري يلو - الجولة 26
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الأهلي - الفيصلي
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|KSA Sports HD
اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم..
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
سيتم مشاركة النتائج قريبًا.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- أصدقاء رونالدو واستنساخ سانتو .. مدربون متاحون لتدريب النصر
- ابن فالفيردي وكارثة بيكيه وإهانة نجم الأهلي .. شتائم عائلية تسببت في كوارث بالملاعب
- جول إنسايدر | محمد أبو تريكة .. فشل سياحي وتركي يعيده لعالم رجال الأعمال
- سباق العرب في أوروبا | توابع زلزال الزلزولي وتحكم صلاح في مصير الدوري الإنجليزي
- يتحكم في غرف خلع الملابس؟ .. ست ضحايا لرونالدو قبل جارسيا