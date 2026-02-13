Goal.com
مباشر
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 14 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 14 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 14 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 14 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 14 فبراير 2026 "14-02-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 25NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
كومو - فيورنتينا17:00 السعودية، 18:00 الإماراتstc tv
لاتسيو - أتالانتا20:00 السعودية، 21:00 الإماراتstc tv
إنتر - يوفنتوس22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tv

كأس الاتحاد الإنجليزي - الدور الرابع

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بورتون ألبيون - وست هام15:15 السعودية، 16:15 الإماراتBein Sport 1 EN-
مانشستر سيتي - سالفورد سيتي18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN Sports 1محمد بركات
أستون فيلا - نيوكاسل20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN Sports 1حسن العيدروس
ليفربول - برايتون23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 1عبدالله الغامدي

الدوري الإسباني - الجولة 24

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
إسبانيول - سيلتا فيجو 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORT 5محمد السعدي
خيتافي - فياريال18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN Xtra 8جواد بدة
شبيلية - ديبورتيفو ألافيس 20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN Xtra 9محمد نضال
ريال مدريد - ريال سوسييداد23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT 5 

الدوري الفرنسي - الجولة 22

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
مارسيليا - ستراسبورج 19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORT 4محمد المبروكي
ليل - بريست 21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN SPORT 8منتصر الأزهري
باريس إف سي - لانس23:05 السعودية، 00:05 الإماراتbeIN SPORT 4باسم الزير

الدوري الألماني - الجولة 22

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
باير ليفركوزن - سانت باولي 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد-
أينتراخت فرانكفورت - بوروسيا مونشنجلادباخ 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد-
هامبورج - أونيون برلين 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد-
هوفنهايم - فرايبورج 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد-
فيردر بريمن - بايرن ميونخ 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهدأحمد النفيسة
إم بي سي أكشن
شتوتجارت - كولن20:30 السعودية، 21:30 الإماراتشاهد-

دوري روشن السعودي - الجولة 22

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الرياض - الخليج16:55 السعودية، 17:55 الإماراتثمانيةسعد يحيى
النجمة - الخلود18:35 السعودية، 19:35 الإماراتثمانيةخالد المديفر
الفتح - النصر20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانيةجعفر الصليح

دوري يلو السعودي - الجولة 22

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
البكيرية - الزلفي16:00 السعودية، 17:00 الإماراتثمانية
العروبة - العدالة16:05 السعودية، 17:05 الإماراتثمانية
الطائي - الجبيل16:05 السعودية، 17:05 الإماراتثمانية
جدة - الباطن19:00 السعودية، 20:00 الإماراتثمانية

دوري أبطال أفريقيا - الجولة 6

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الهلال - سانت إلوي لوبوبو15:00 مصر، 14:00 المغربbeIN SPORT 3منتصر الأزهري
صن داونز - مولودية الجزائر15:00 مصر، 14:00 المغربbeIN SPORT 2حفيظ دراجي
الترجي - بترو أتلتيكو18:00 مصر، 19:00 المغربbeIN SPORT 2عصام الشوالي
سيمبا - الملعب المالي18:00 مصر، 19:00 المغربbeIN Xtra 6أحمد سوكو
نهضة بركان - ريفرز يونايتد21:00 مصر، 20:00 المغربbeIN SPORT 5جواد بدة
بيراميدز - باور ديناموز21:00 مصر، 20:00 المغربbeIN Xtra 4أحمد عبده

الكونفدرالية الإفريقية - الجولة 6

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
المصري - زيسكو 18:00 مصر، 19:00 المغربbeIN SPORT 5محمد فوزي
الزمالك - كايزر تشيفز 18:00 مصر، 19:00 المغربbeIN SPORT 3علي محمد علي
اتحاد الجزائر - أولمبيك آسفي21:00 مصر، 20:00 المغربbeIN SPORT 3نوفل باشي

كأس مصر - دور ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
حرس الحدود - زد14:30 مصر، 15:30 السعوديةأون تايم سبورتس

