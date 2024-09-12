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مباريات اليوم في دوري روشن على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإسباني – لا ليجاالقنوات الناقلةالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الفرنسيالدوري الألمانيالدوري الإيطالي

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 حيث تستكمل مواجهات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، كما تعود المنافسات في الملاعب الأوروبية بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

وسنكون على موعد مع انطلاق جولة جديدة من الدوري الإنجليزي، وتستكمل مباريات الجولة في الدوري الإسباني والفرنسي، والألماني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 14 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 14 أغسطس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإسباني والدوري الفرنسي والألماني والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

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جدول مباريات اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 "14-09-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الفتح - الاتفاق18:20 مصر والسعوديةSSC Extra 2 HD
SSC Extra 2 SD		راشد الدوسري
عبد العزيز السبر
الفيحاء - الرائد18:45 مصر والسعوديةSSC Extra 1 HD
SSC Extra 1 SD		سعد يحيى
عبد العزيز الزيد
الرياض - الهلال21:00 مصر والسعوديةSSC SPORT 1 HD
SSC SPORT 5 HD		فارس سعوض
حاتم بطيشة

الدوري الإسباني - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ريال مايوركا - فياريال

15:00 مصر والسعودية

beIN Sports 3أحمد عبده
إسبانيول - ديبورتيفو ألافيس

17:15 مصر والسعودية

beIN Sports 3

مصطفى العلوان
إشبيلية - خيتافي

19:30 مصر والسعودية

beIN Sports 3

أحمد فؤاد
ريال سوسييداد - ريال مدريد

22:00 مصر والسعودية

beIN Sports 1

عصام الشوالي

الدوري الألماني- الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
لايبزيج - أونيون برلين16:30 مصر والسعوديةTODأحمد فؤاد
هوفنهايم - باير ليفركوزن16:30 مصر والسعودية

beIN Sports 5

نوفل باشي
فرايبورج - بوخوم16:30 مصر والسعوديةTODمنتصر الأزهري
فولفسبورج - أينتراخت فرانكفورت16:30 مصر والسعوديةTODمحمد السعدي
بوروسيا مونشنجلادباخ - شتوتجارت16:30 مصر والسعوديةTODأحمد البلوشي
هولشتاين كيل - بايرن ميونخ19:30 مصر والسعودية

beIN Sports 5

علي محمد علي

الدوري الفرنسي - الجولة الرابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
مارسيليا - نيس18:00 مصر والسعودية

beIN Sports 4

محمد المبروكي
أوكسير - موناكو20:00 مصر والسعودية

beIN Sports 6

أحمد البلوشي
باريس سان جيرمان - ستاد بريست22:00 مصر والسعودية

beIN Sports 4

جواد بدة

الدوري الإيطالي - الجولة الرابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
كومو - بولونيا16:00 مصر والسعوديةAD Sports Premium 1عصام عبده
إمبولي - يوفنتوس19:00 مصر والسعوديةAD Sports Premium 1عامر عبدالله
ميلان - فينيسا21:45 مصر والسعوديةAD Sports Premium 1محمد الشامسي

الدوري الإنجليزي - الجولة الرابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ساوثهامتون - مانشستر يونايتد14:30 مصر والسعودية

beIN Sports 1

عامر الخوذيري
برايتون - إبسويتش تاون17:00 مصر والسعودية

beIN Sports 6

سمير اليعقوبي
كريستال بالاس - ليستر سيتي17:00 مصر والسعودية

beIN Sports Xtra 2

باسم الزير
فولهام - وست هام17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports Xtra 1محمد السعدي
ليفربول - نوتنجهام فورست17:00 مصر والسعودية

beIN Sports 1

خليل البلوشي
مانشستر سيتي - برينتفورد17:00 مصر والسعودية

beIN Sports 2

حفيظ دراجي
أستون فيلا - إيفرتون19:30 مصر والسعودية

beIN Sports 1

حسن العيدروس
بورنموث - تشيلسي22:00 مصر والسعودية

beIN Sports 2

محمد بركات

طالع الجدول بالكامل من هنا

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