تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية والعالمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 حيث تنطلق مباريات جولة جديدة من الدوريات الأوروبية الكبرى، إذ يستمر الأسبوع السابع عشر من الدوري الإسباني، وتستمر جولة جديدة في الدوري الألماني والفرنسي والإيطالي وتنطلق جولة جديدة في الدوري الإنجليزي كما تقام مباراة بالغة الأهمية بين الأهلي وباتشوكا وتدشن جولة جديدة في دوري أبطال إفريقيا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 14 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني، والألماني، والفرنسي والإنجليزي ودوري أبطال إفريقيا وكأس القارات للأندية.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 "14-12-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق آرسنال - إيفرتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports XTRA 1 أحمد البلوشي ليفربول - فولهام 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 1 حفيظ دراجي نيوكاسل - ليستر سيتي 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports XTRA 2 باسم الزير وولفرهامبتون - إبسويتش تاون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports XTRA 3 عبدالله الغامدي نوتنجهام فورست - أستون فيلا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 1 جواد بدة

الدوري الإسباني- الجولة 17

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق إسبانيول - أوساسونا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 3 منتصر الأزهري ريال مايوركا - جيرونا 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports 3 محمد بركات إشبيلية - سيلتا فيجو 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 3 مصطفى العلوان رايو فاييكانو - ريال مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 علي محمد علي

الدوري الألماني - الجولة 14

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أوجسبورج - باير ليفركوزن 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports HD 8 مصطفى العلوان ماينز - بايرن ميونخ 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports HD 5 عامر الخوذيري بوروسيا مونشنجلادباخ - هولشتاين كيل 16:30 مصر، 17:30 السعودية TOD أحمد البلوشي أونيون برلين - بوخوم 16:30 مصر، 17:30 السعودية TOD باسم الزير سانت باولي - فيردر بريمن 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 5 سمير اليعقوبي

الدوري الإيطالي - الجولة 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق كالياري - أتالانتا 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD Sports Premium 1 عصام عبده أودينيزي - نابولي 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD Sports Premium 1 بلال علام يوفنتوس - فينيسا 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sports Premium 1 حازم عبد السلام

الدوري الفرنسي - الجولة 15

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق مارسيليا - ليل 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 4 أحمد عبده أوكسير - لانس 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 8 عامر الخوذيري ريمس - موناكو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 4 نوفل باشي

كأس التحدي - نصف نهائي كأس القارات للأندية

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الأهلي - باتشوكا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports 2 علي سعيد الكعبي الكاس 5 خليل البلوشي

دوري أبطال إفريقيا - الجولة الثالثة