جدول مباريات اليوم السبت 13 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 13 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟+

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 13 يناير 2024 حيث تستمر بطولة كأس أمم آسيا، والتي تستضيفها قطر، وكذلك تنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار.

وسيلعب منتخب أستراليا مع الهند، والصين وطاجيكستان، ووأوزبكستان وسوريا في دوري أبطال آسيا، بيما يفتتح منتخب كوت ديفوار كأس أمم إفريقيا أمام غينيا بيساو.

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وفي الدوري الإنجليزي يلعب تشيلسي مع فولهام، ونيوكاسل ومانشستر سيتي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 13 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 13 يناير 2024 "13-01-2024"

كأس أمم آسيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق أستراليا - الهند 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات beIN ASIAN CUP 2

SSC1 HD عامر الخوذيري

خالد المديفر الصين - طاجكيستان 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات beIN ASIAN CUP 1

SSC1 HD باسم الزير

محمد الخامسي أوزبكستان - سوريا 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN ASIAN CUP 1

SSC1 HD مضر اليوسف

عبد الله الغامدي

الدوري الإنجليزي - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق تشيلسي - فولهام 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports HD 1 عصام الشوالي نيوكاسل - مانشستر سيتي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 خليل البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق لاس بالماس - فياريال 15:00 السعودية، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 نوفل باشي ريال مايوركا - سيلتا فيجو 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 3 حسن العيدروس أتلتيك بيلباو - ريال سوسييداد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 أحمد البلوشي

كأس أمم إفريقيا - دور المجموعات