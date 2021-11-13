جدول مباريات اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة

تتواصل اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021 في تصفيات كأس العالم 2022 في أوروبا وإفريقيا.

ستبدأ اليوم جولة الحسم في تصفيات أوروبا، وسنشهد العديد من المباريات، أبرزها كرواتيا ضد روسيا والبرتغال ضد صربيا وإسبانيا ضد السويد، كما يواجه المنتخب القطري آذربيجان.

وفي تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا، يستضيف منتخب غانا جنوب إفريقيا والسنغال الكونغو، كما يواجه مدغشقر تنزانيا ومالي أوغندا.

جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021 "14-11-2021"

جدول مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا

المباراة الموعد القناة الناقلة كرواتيا - روسيا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 مالطا - سلوفاكيا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 2 سلوفينيا - قبرص 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 3 أرمينيا - ألمانيا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 ليشتنشتاين - رومانيا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 3 مقدونيا الشمالية - آيسلندا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 2 آذربيجان - قطر 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN SPORTS HD لوكسمبورج - آيرلندا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 2 البرتغال - صربيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 3 اليونان - كوسوفو 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS XTRA 1 إسبانيا - السويد 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1

جدول مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا