جدول مباريات اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة
تتواصل اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021 في تصفيات كأس العالم 2022 في أوروبا وإفريقيا.
ستبدأ اليوم جولة الحسم في تصفيات أوروبا، وسنشهد العديد من المباريات، أبرزها كرواتيا ضد روسيا والبرتغال ضد صربيا وإسبانيا ضد السويد، كما يواجه المنتخب القطري آذربيجان.
وفي تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا، يستضيف منتخب غانا جنوب إفريقيا والسنغال الكونغو، كما يواجه مدغشقر تنزانيا ومالي أوغندا.
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جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا والقنوات الناقلة
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021 "14-11-2021"
جدول مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
كرواتيا - روسيا
16:00 مصر، 17:00 السعودية
beIN SPORTS PREMIUM 1
مالطا - سلوفاكيا
16:00 مصر، 17:00 السعودية
beIN SPORTS PREMIUM 2
سلوفينيا - قبرص
16:00 مصر، 17:00 السعودية
beIN SPORTS PREMIUM 3
أرمينيا - ألمانيا
19:00 مصر، 20:00 السعودية
beIN SPORTS PREMIUM 1
ليشتنشتاين - رومانيا
19:00 مصر، 20:00 السعودية
beIN SPORTS PREMIUM 3
مقدونيا الشمالية - آيسلندا
19:00 مصر، 20:00 السعودية
beIN SPORTS PREMIUM 2
آذربيجان - قطر
19:00 مصر، 20:00 السعودية
beIN SPORTS HD
لوكسمبورج - آيرلندا
21:45 مصر، 22:45 السعودية
beIN SPORTS PREMIUM 2
البرتغال - صربيا
21:45 مصر، 22:45 السعودية
beIN SPORTS PREMIUM 3
اليونان - كوسوفو
21:45 مصر، 22:45 السعودية
beIN SPORTS XTRA 1
إسبانيا - السويد
21:45 مصر، 22:45 السعودية
beIN SPORTS PREMIUM 1
جدول مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
زيمبابوي - إثيوبيا
15:00 مصر، 14:00 المغرب
Youtube
جمهورية الكونغو - بنين
15:00 مصر، 14:00 المغرب
Youtube
مدغشقر - تنزانيا
15:00 مصر، 14:00 المغرب
Youtube
مالي - أوغندا
18:00 مصر، 17:00 المغرب
Youtube
غانا - جنوب إفريقيا
21:00 مصر، 20:00 المغرب
Youtube
السنغال - الكونغو
21:00 مصر، 20:00 المغرب
Youtube