جدول مباريات اليوم السبت 13 مايو 2023 والقنوات الناقلة

يوم كروي جديد مليء بالأحداث المشتعلة، سيشهد العديد من المباريات التي تحسم مصير الدوريات الأوروبية الكبرى.
في الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي والألماني وغيرها من البطولات، الكل يترقب أعلى مستويات الإثارة في عالم كرة القدم.
كما ستكون الإثارة حاضرة أيضًا في المسابقات الإفريقية، مع اقتراب ثلاثي عربي من النهائي ولكن هناك بطاقة بين طرفين منهما.
في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم السبت 13 مايو 2023 في المسابقات الأوروبية والعربية والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم السبت 13 مايو 2023 "13-05-2023"
الدوري الإنجليزي - الجولة 36
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|ليدز يونايتد - نيوكاسل
|14:30 مصر والسعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|أستون فيلا - توتنهام
|17:00 مصر والسعودية
|beIN Sports 3 HD Premium
|تشيلسي - نوتنجهام فوريست
|17:00 مصر والسعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|مانشستر يونايتد - وولفرهامبتون
|17:00 مصر والسعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني - الجولة 34
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|ريال سوسييداد - جيرونا
|15:00 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 1
|أوساسونا - ألميريا
|17:15 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 1
|فياريال - أتلتيك بيلباو
|19:30 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 1
|ريال مدريد - خيتافي
|22:00 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي - الجولة 35
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|ساليرنيتانا - أتالانتا
|16:00 مصر والسعودية
|AD SPORTS Premium 1
|سبيزيا - ميلان
|19:00 مصر والسعودية
|AD SPORTS Premium 1
|إنتر ميلانو - ساسوولو
|21:45 مصر والسعودية
|AD SPORTS Premium 1
الدوري الفرنسي - الجولة 35
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|ستراسبورج - نيس
|18:00 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 2
|باريس سان جيرمان - أجاكسيو
|22:00 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 2
الدوري الألماني - الجولة 32
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|بايرن ميونخ - شالكه
|16:30 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 3
|بوروسيا دورتموند - بوروسيا مونشنجلادباخ
|19:30 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 3
دوري أبطال إفريقيا - ذهاب نصف النهائي
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الوداد - صن داونز
|22:00 مصر والسعودية، 20:00 المغرب
|beIN Sports HD 4
الدوري المصري - الجولة 27
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الإسماعيلي - الزمالك
|19:00 مصر والسعودية
|أون تايم سبورتس
دوري أدنوك الإماراتي - الجولة 26
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|شباب الأهلي دبي - عجمان
|18:35 مصر والسعودية، 19:35 الإمارات
|أبو ظبي الرياضية