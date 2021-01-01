جدول مباريات اليوم السبت 13 فبراير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم السبت 13 فبراير 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني والسعودي وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

السبت الممتاز كما يحبذ لعشاق كرة القدم تسميته، مباريات في شتى بقاع الأرض لا تخلو من الإثارة والندية، قمم منتظرة وبطولات على المحك، انتصار قد يصعد بفريق إلى عنان السماء وهزيمة قد تُلقي حتف فريق آخر.

البداية من الدوري الإنجليزي الممتاز، والبداية من مباراة كبيرة تجمع بين ليستر سيتي وليفربول، وبعدها كريستال بالاس وبيرنلي، ويستضيف مانشستر سيتي نظيره توتنهام في قمة الجولة الـ 24 من البطولة.

وفي الدوري الإسباني، يلعب غرناطة أمام أتلتيكو مدريد، وإشبيلية مع ويسكا، وفي ختام اليوم يلعب برشلونة أمام ألافيس.

أما في إيطاليا، ستتجه الانظار إلى القمة بين نابولي ويوفنتوس، ومباراة ميلان امام سبيزيا، ومن قبلهم مباراة جنوى مع تورينو.

اليوم لن يخلو من مباريات البطولات العربية والإفريقية، فتُستكمل الجولة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمبارايات قوية أهمها النصر مع الشباب، والتعاون مع القادسية.

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وفي دوري أبطال أفريقيا، يلعب الترجي التونسي مع تينجيت، ومازيمبي مع شباب بلوزداد، والهلال أمام صن داونز، وفي نهاية اليوم سيلعب الوداد مع كايزر شيفس.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم السبت 13 فبراير 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 13 فبراير "13-2-2021":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 24 المباراة الموعد القناة الناقلة ليستر سيتي - ليفربول 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports HD1,2 كريستال بالاس - بيرنلي 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 2 مانشستر سيتي - توتنهام 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1,2 برايتون - أستون فيلا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 23 المباراة الموعد القناة الناقلة غرناطة - أتلتيكو مدريد 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 إشبيلية - ويسكا 17:15 مصر، 19:15 السعودية beIN Sports HD 3 إيبار - بلد الوليد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 برشلونة - ألافيس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD1,3

الدوري الإيطالي - الجولة 22 المباراة الموعد القناة الناقلة تورينو - جنوى 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 4 نابولي - يوفنتوس 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 4 سبيزيا - ميلان 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري الألماني - الجولة 20 المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا دورتموند - هوفنهايم 16:30 مصر، 17:30 السعودية لا يوجد فيردر بريمن - فرايبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية لا يوجد باير ليفركوزن - ماينز 16:30 مصر، 17:30 السعودية لا يوجد شتوتجارت - هيرتا برلين 16:30 مصر، 17:30 السعودية لا يوجد يونيون برلين - شالكة 19:30 مصر، 20:30 السعودية لا يوجد

الدوري السعودي - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة التعاون - القادسية 13:50 السعودية، 14:50 مصر الرياضية السعودية 1 الفتح - العين 18:10 السعودية، 17:10 مصر الرياضية السعودية 2 النصر - الشباب 20:20 السعودية، 19:20 مصر الرياضية السعودية 1

مجموعات دوري أبطال أفريقيا - الجولة الأولى المباراة الموعد القناة الناقلة الترجي - تينجيت 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 7 مازيمبي - شباب بلوزداد 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 6 صن داونز - الهلال 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 7 حوريا - بيترو أتلتيكو 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 8 الوداد البيضاوي - كايزر شيفس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 7

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