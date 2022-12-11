جدول مباريات اليوم السبت 12 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 12 نوفمبر 2022 في البطولات الأوروبية والدوريات العربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تعود عجلة كرة القدم الأوروبية للدوران من خلال مباريات قوية في الدوريات الكبرى قبل أيام قليلة من ذهاب المنتخبات للعب كأس العالم قطر 2022.

في الدوري الإنجليزي سيكون اليوم مليئًا بالمباريات القوية والمثيرة قبل التوقف، والبداية من مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد، وبعدها يلعب ليفربول أمام ساوثامبتون، وتوتنهام مع ليدز يونايتد، ونيوكاسل مع تشيلسي، وفي نهاية اليوم يحل آرسنال ضيفًا على وولفرهامبتون.

أما في الدوري الإيطالي يلعب نابولي مع أودينيزي، وسامبدوريا مع ليتشي، وبولونيا أمام ساسوولو.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 12 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 12 نوفمبر 2022 "12-11-2022"

الدوري الإنجليزي – الجولة 16

المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر سيتي - برينتفورد 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium ليفربول - ساوثامبتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium توتنهام - ليدز يونايتد 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium وست هام - ليستر سيتي 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium نوتنجهام فورست - كريستال بالاس 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports Connect بورنموث - إيفرتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports Connect نيوكاسل - تشيلسي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium وولفرهامبتون - آرسنال 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي – الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة نابولي - أودينيزي 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 سامبدوريا - ليتشي 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 بولونيا - ساسوولو 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني – الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة باير ليفركوزن - شتوتجارت 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports HD 1 فيردر بريمن - لايبزيج 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports HD 4 هوفنهايم - فولفسبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports HD 4 أوجسبورج - بوخوم 16:30 مصر، 17:30 السعودية TOD App - beIN SPORTS هيرتا برلين - كولن 16:30 مصر، 17:30 السعودية TOD App - beIN SPORTS شالكه - بايرن ميونخ 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الفرنسي – الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة لانس - كليرمون 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 2 رين - تولوز 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

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