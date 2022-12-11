الدوري الإنجليزي الممتاز
جدول مباريات اليوم السبت 12 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة
12:00 ص غرينتش+2 12/11/2022
تعود عجلة كرة القدم الأوروبية للدوران من خلال مباريات قوية في الدوريات الكبرى قبل أيام قليلة من ذهاب المنتخبات للعب كأس العالم قطر 2022.
في الدوري الإنجليزي سيكون اليوم مليئًا بالمباريات القوية والمثيرة قبل التوقف، والبداية من مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد، وبعدها يلعب ليفربول أمام ساوثامبتون، وتوتنهام مع ليدز يونايتد، ونيوكاسل مع تشيلسي، وفي نهاية اليوم يحل آرسنال ضيفًا على وولفرهامبتون.
أما في الدوري الإيطالي يلعب نابولي مع أودينيزي، وسامبدوريا مع ليتشي، وبولونيا أمام ساسوولو.
جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 12 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم السبت 12 نوفمبر 2022 "12-11-2022"
الدوري الإنجليزي – الجولة 16
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|مانشستر سيتي - برينتفورد
|14:30 مصر، 15:30 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|ليفربول - ساوثامبتون
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|توتنهام - ليدز يونايتد
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|وست هام - ليستر سيتي
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|beIN Sports 3 HD Premium
|نوتنجهام فورست - كريستال بالاس
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|beIN Sports Connect
|بورنموث - إيفرتون
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|beIN Sports Connect
|نيوكاسل - تشيلسي
|19:30 مصر، 20:30 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|وولفرهامبتون - آرسنال
|21:45 مصر، 22:45 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإيطالي – الجولة 15
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|نابولي - أودينيزي
|16:00 مصر، 17:00 السعودية
|AD SPORTS Premium 1
|سامبدوريا - ليتشي
|19:00 مصر، 20:00 السعودية
|AD SPORTS Premium 1
|بولونيا - ساسوولو
|21:45 مصر، 22:45 السعودية
|AD SPORTS Premium 1
الدوري الألماني – الجولة 15
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|باير ليفركوزن - شتوتجارت
|16:30 مصر، 17:30 السعودية
|beIN Sports HD 1
|فيردر بريمن - لايبزيج
|16:30 مصر، 17:30 السعودية
|beIN Sports HD 4
|هوفنهايم - فولفسبورج
|16:30 مصر، 17:30 السعودية
|beIN Sports HD 4
|أوجسبورج - بوخوم
|16:30 مصر، 17:30 السعودية
|TOD App - beIN SPORTS
|هيرتا برلين - كولن
|16:30 مصر، 17:30 السعودية
|TOD App - beIN SPORTS
|شالكه - بايرن ميونخ
|19:30 مصر، 20:30 السعودية
|beIN Sports HD 3
الدوري الفرنسي – الجولة 15
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|لانس - كليرمون
|18:00 مصر، 19:00 السعودية
|beIN Sports HD 2
|رين - تولوز
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports HD 2