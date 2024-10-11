تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 12 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه العديد من المباريات الهامة في المسابقات المختلفة، على الرغم من وجود توقف دولي.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 12 أكتوبر 2024 حيث نتابع استمرار مواجهات الجولة التاسعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026..

ولن ينتهي هذا اليوم الملئ بالمواجهات الساخنة، حيث نتابع أيضاً مباريات قوية في دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس أمم إفريقيا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 12 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 12 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وإذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات SSC. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم السبت 12 أكتوبر 2024 "12-10-2024"

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم - الجولة التاسعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق بيرو - أوروجواي 04:30 مصر والسعودية SSC 1 HD -

دوري الأمم الأوروبية - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ليتوانيا - كوسوفو 16:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 محمد المبروكي كرواتيا - اسكتلندا 19:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 علي محمد علي بولندا - البرتغال 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 1 عصام الشوالي صربيا - سويسرا 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 4 حسن العيدروس إسبانيا - الدنمارك 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 3 حفيظ الدراجي قبرص - رومانيا 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 5 أحمد البلوشي

تصفيات كأس أمم إفريقيا - الجولة الثالثة