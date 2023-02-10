جدول مباريات اليوم السبت 11 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 11 فبراير 2023 في الدوريات الأوروبية والعالمية والعربية والقنوات الناقلة.

مباريات هامة على الصعيدين العربي والعالمي تعود لتدير عجلة كرة القدم من جديد، نهائي كأس العالم للأندية إلى جانب جولة جديدة ساخنة في الكرة الأوروبية.

كل العيون تترقب النهائي المنتظر في المغرب، والذي سيجمع الهلال أمام ريال مدريد، بينما يلعب الأهلي أمام فلامنجو في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

كما سنكون على موعد مع يوم مزدحم بالمباريات القوية في الدوري الإنجليزي، إذ يلعب وست هام مع تشيلسي، وآرسنال مع برينتفورد، بينما يلعب ليستر سيتي أمام توتنهام.

في السطور التالية نتعرف على أبرز مباريات اليوم السبت الموافق 11 فبراير 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات الأخرى عالميًا وعربيًا.

جدول مباريات اليوم السبت 11 فبراير 2023 "11-02-2023"

كأس العالم للأندية - النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - فلامنجو 17:30 مصر، 18:30 السعودية الرياضية المغربية

SSC الهلال - ريال مدريد 19:00 مصر، 20:00 السعودية الرياضية المغربية

SSC

الدوري الإسباني - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة ألميريا - ريال بيتيس 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD1 أتلتيكو مدريد - خيتافي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD1 فالنسيا - أتلتيك بيلباو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD1

الدوري الإنجليزي - الجولة 23

المباراة الموعد القناة الناقلة وست هام - تشيلسي 14:30 مصر، 15:30 السعودية beiN Sports HD 1 Premium آرسنال - برينتفورد 17:00 مصر، 18:00 السعودية beiN Sports HD 1 Premium ليستر سيتي - توتنهام 17:00 مصر، 18:00 السعودية beiN Sports HD 2 Premium كريستال بالاس - برايتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beiN Sports HD 3 Premium فولهام - نوتينجهام 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 ساوثامبتون - وولفرهامبتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 بورنموث - نيوكاسل 19:30 مصر، 20:30 السعودية beiN Sports HD 1 Premium

الدوري الإيطالي - الجولة 22

المباراة الموعد القناة الناقلة ليتشي - روما 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 لاتسيو - أتالانتا 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة بايرن ميونخ - بوخوم 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports1 فيردر بريمون - بوروسيا دورتموند 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports7

الدوري الفرنسي - الجولة 23