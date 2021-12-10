جدول مباريات اليوم السبت 11 ديسمبر2021 والقنوات الناقلة

مباريات قوية ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم اليوم السبت 11 ديسمبر 2021، حيث تشتعل المنافسة في الدوريات الأوروبية الكبرى، وتتواصل المتعة العربية بربع نهائي كأس العرب.

في الدوري الإنجليزي سيكون اليوم مليئًا بالمبارايات المثيرة، والبداية من مباراة مانشستر سيتي مع ولفرهامبتون، وسيلعب آرسنال مع ساوثامبتون، وتشيلسي مع ليدز يونايتد، بينما يستضيف ليفربول نظيره أستون فيلا، وفي ختام اليوم مباراة نوريتش سيتي ومانشستر يونايتد.

الدوري الإسباني سيكون حاضرًا بمباريات قوية إذ يلعب إسبانيول مع ليفانتي، وألافيس مع خيتافي، وفالنسيا مع إلتشي، وقمة في المساء ستجمع بين أتلتيك بيلباو مع إشبيلية.

بينما سيلعب يوفنتوس مع فينيسيا، وميلان مع أودينيزي في الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي.

وعربيًا، تستمر مباريات ربع نهائي كأس العرب، إذ يلعب المنتخب المصري أمام شقيقه الأردني، وفي المساء ديربي عربي كبير بين المغرب والجزائر.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 11 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 11 ديسمبر"11-12-2021" والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة مانشستر سيتي - وولفرهامبتون 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 ليفربول - أستون فيلا 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 تشيلسي - ليدز يونايتد 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 2 آرسنال - نيوكاسل يونايتد 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 3 نوريتش سيتي - مانشستر يونايتد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1

الدوي الإسباني - الجولة 17

المباراة الموعد القنوات الناقلة إسبانيول - ليفانتي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 ألافيس - خيتافي 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN SPORTS HD 3 فالنسيا - إلتشي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 3 أتلتيك بيلباو - إشبيلية 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 17

المباراة الموعد القنوات الناقلة فيورنتينا- ساليرنيتانا 16:00 مصر، 17:00 السعودية - فينيسيا - يوفنتوس 19:00 مصر، 20:00 السعودية Lega Serie A YouTube أودينيزي - ميلان 21:45 مصر، 22:45 السعودية Lega Serie A YouTube

الدوري الألماني - الجولة 15

المباراة الموعد بوخوم - بوروسيا دورتموند 16:30 مصر، 17:30 السعودية هيرتا برلين - أرمينيا بيليفيلد 16:30 مصر، 17:30 السعودية فرايبورج - هوفنهايم 16:30 مصر، 17:30 السعودية لايبزيج - بوروسيا مونشنجلادباخ 16:30 مصر، 17:30 السعودية بايرن ميونخ - ماينز 16:30 مصر، 17:30 السعودية فولفسبورج - شتوتجارت 19:30 مصر، 20:30 السعودية

الدوري الفرنسي - الجولة 18

المباراة الموعد القنوات الناقلة بريست - مونبيليه 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 ريمس - سانت إيتيان 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 4

كأس العرب - ربع النهائي