كل شيء في عالم كرة القدم ينتظر صافرة بداية نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر ميلانو، المباراة المنتظرة من قبل الملايين بل المليارات والتي ستحدد البطل المتوج للقارة الأوروبية 2022-2023 على مستوى الأندية.
لكن هذه المباراة مرفوقة يوم السبت 10 يونيو 2023 بمباراة أخرى هامة هي مباراة النجم الساحلي والترجي التونسيين في مجموعة التتويج بلقب الدوري.
كما يخوض النادي الإفريقي مباراة هامة أيضًا لحساب نفس المسابقة أمام الاتحاد المنستيري المتطور.
في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم السبت 10 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم السبت 10 يونيو 2023 "10-06-2023"
دوري أبطال أوروبا - النهائي
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|مانشستر سيتي - إنتر ميلانو
|22:00 مصر والسعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
beIN Sports 2 HD Premium
الدوري التونسي - مجموعة التتويج
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|النجم الساحلي - الترجي
|18:30 مصر والسعودية
|قنوات الكأس
|الإفريقي - الاتحاد المنستيري
|18:30 مصر والسعودية
|قنوات الكأس